У жителя Лудзы мошенники украли 12 000 евро и взяли кредиты на сумму 23 000 евро

На этой неделе в правоохранительные органы поступило заявление от жителя Лудзы 1990 года рождения, который с целью получения прибыли согласился на предложение посторонних лиц участвовать в биржевых операциях, в результате чего стал жертвой мошенников. Мошеннические действия против мужчины продолжались около месяца.

Из заявления можно сделать вывод, что у потерпевшего украли 12 000 евро. Также на его имя было взято 11 кредитов на общую сумму 23 295 евро.

Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 177 Уголовного закона о мошенничестве, совершенном в крупном размере или организованной группой. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с испытательным надзором на срок до трех лет или без такового.