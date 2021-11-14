У Ольги Бузовой атрофировалась рука, а шоу "Голос" решили запретить?

У Ольги Бузовой атрофировалась рука?

Портал Дни.ру и Пятый канал сообщили, что несколько дней назад телезвезда Ольга Бузова была госпитализирована. У нее якобы атрофировалась рука.

На самом деле 35-летняя звезда два дня не выходила на связь. После она рассказала на своей Instagram-странице, что прошлогодняя травма на "Ледниковом периоде" вновь дала о себе знать.

"Начала собирать чемоданы, готовиться к переезду в новую квартиру, резко взяла тяжесть, и у меня правая рука атрофировалась немножко", - поделилась Бузова.

Сейчас Бузова проходит все необходимые обследования, чтобы более подробно узнать о своем состоянии. Ольга отметила, что накануне сделала МРТ.

"Вы меня простите, что я не выходила в сторис, просто мне кажется, здоровье — это намного важнее, чем запилить фотку в Instagram", - объяснила она.

Это уже не первая госпитализация Ольги. Что с ней на самом деле произошло можно только гадать. Надеемся, что со здоровьем знаменитости все хорошо.

ФОТО: Instagram/ скриншот buzova86

В России решили запретить шоу "Голос"?

В Сети в очередной раз появились публикации, в которых обсуждается вероятность закрытия проекта "Голос" в России.

Портал Дни.ру приводит слова Сергея Мазаева, который якобы сказал, что "не пошел бы работать в программу, так как даже после шоу пробиться якобы сложно. Он полагает, что для популярности необходим хит, а в ходе программы конкуренты исполняют песни других знаменитостей".

Музыкант Сергей Троицкий был невероятно критичен. Он подчеркнул, что полностью бы изменил формат шоу "Голос". Он считает, что программа сегодня нужна, чтобы отвлекать публику от происходящего вокруг.

"Богатые педофилы и разврат", -говорит он.

Конечно, это маловероятно, ведь рейтинги шоу остаются невероятно высокими. Напомним, что сейчас идет десятый сезон проекта "Голос". Еженедельно RUS TVNET рассказывает про самые яркие номера программы.