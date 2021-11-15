Возможен ли новый локдаун? Мнение Павлютса

Министра попросили пояснить, при каких показателях распространения Covid-19 правительство могло бы вернуть строгие ограничения.

Сегодня закончился введенный правительством Латвии локдаун. В целом правительство собирается до конца режима чрезвычайной ситуации - 11 января 2022 года - сохранить те требования, которые были установлены с 11 до 20 октября 2021 года. Отличием будет то, что все услуги, кроме критически необходимых, будут оказываться в "зеленом" режиме. Также будет отменен комендантский час.

Павлютс считает, что локдаун в Латвии был результативен.

Люди уменьшили число контактов, и в итоге Латвия больше не на первом месте в Европе по распространению болезни. Но главное - снизилось число госпитализированных с Covid-19, хоть ситуация в больницах все еще тяжелая.

На вопрос, при каких условиях может понадобиться вернуться к локдауну, министр не смог дать точный ответ, сказав, что "все в наших руках". Он надеется, что эти строгие ограничения могут быть последними в стране. Сейчас плана возвращаться к локдауну у правительства нет. Павлютс призывает жителей проявить разумность - чтобы рост заболеваемости после окончания локдауна если и произошел, то не слишком резко.

В свою очередь, на вопрос, возможно ли ослабление ограничений, например, чтобы разрешить новогодние ярмарки,

Павлютс ответил, что, если заболеваемость упадет и правительство увидит возможность что-то ослабить, такое решение будет принято. Однако пока таких планов нет.