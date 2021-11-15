Секс на пляже в Испании наносит вред природе

Заповедник с плавучими песками, лагунами и прибрежной зоной стал излюбленным местом пикантных развлечений туристов.

С 1982 года это охраняемый природный объект, важное место миграции африканских и европейских птиц, которое за последние 30 лет стало целью туристических развлечений - потаенным местом для секса на острове.

Гран-Канария - популярное направление отдыха для геев и бисексуалов. Дюны, в свою очередь, являются местом встречи потенциальных сексуальных партнеров, в основном мужчин.

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Последний отчет "Журнала экологического менеджмента" (Journal of Environmental Management), озаглавленный "Песок, солнце, море и секс с незнакомцами", раскрывает истинные масштабы экологического ущерба.

Исследователи обнаружили в общей сложности 298 "секс-остановок" на пляже Маспаломас площадью 400 гектаров и вокруг него - в основном это удаленные, заросшие кустами и травой участки с прилегающим песчаным пляжем.

Исследование проводилось в мае 2018 года во время фестиваля Gay Pride.

Был также сделан вывод о том, что огромный приток людей наносит ущерб восьми видам растений, три из которых встречаются только в ограниченном географическом регионе.

Посетители дюн создают укрытия из песка и растений. Они вырывают травы с корнем, оставляют окурки, презервативы, туалетную бумагу, салфетки и жестяные банки и часто там же и опорожняются.

Исследователи приходят к выводу, что чем дальше от людских глаз находится место, тем оно более загрязнено. Урны для мусора часто переполнены и расположены ближе к центру города.

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В результате утрачена первоначальная функция природы - служить образовательным центром. Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что гигантские ящерицы на Канарских островах медленно вымирают, потому что поедают пластиковые отходы.