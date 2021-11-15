Очереди с самого утра: как Rimi в "красном" режиме работали

"В основном потому, что они доступны как для вакцинированных, так и для непривитых клиентов, в то время как в крупных магазинах, работающих в "зеленом режиме" очереди стоят, потому что охранникам приходится тратить много времени на проверку сертификатов и удостоверений личности",
Галерея: "Зеленая" зона в точках торговли
Он также отметил, что многим покупателям приходилось объяснять, что эти ограничения - не прихоть магазина, а правила, установленные латвийским правительством. Также многие непривитые не могут попасть к банкоматам, расположенным в крупных торговых центрах.
По словам Шлейерса, у Rimi Latvia в настоящее время нет информации, придется ли отстранить кого-то из сотрудников Rimi из-за отсутствия ковид-сертификата. Несколько недель назад охват вакцинацией в компании составлял 90%.
Как сообщалось, с 15 ноября и до окончания чрезвычайной ситуации 11 января следующего года только небольшие круглосуточные магазины будут продолжать работать в "небезопасном режиме".