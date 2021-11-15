Вт, 16.11.2021
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Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Очереди с самого утра: как Rimi в "красном" режиме работали

ФОТО: Zane Bitere/LETA

У магазинов торговой сети Rimi, которые с понедельника, 15 ноября, продолжали работу в "красном" режиме, что позволяет посещать супермаркеты также и людям без ковид-сертификатов, очереди выстроились еще рано утром, сообщил менеджер по связям с общественностью Rimi Latvia Юрис Шлейерс.

"В основном потому, что они доступны как для вакцинированных, так и для непривитых клиентов, в то время как в крупных магазинах, работающих в "зеленом режиме" очереди стоят, потому что охранникам приходится тратить много времени на проверку сертификатов и удостоверений личности",

- сказал Шлейерс.

Галерея: "Зеленая" зона в точках торговли

Он также отметил, что многим покупателям приходилось объяснять, что эти ограничения - не прихоть магазина, а правила, установленные латвийским правительством. Также многие непривитые не могут попасть к банкоматам, расположенным в крупных торговых центрах.

По словам Шлейерса, у Rimi Latvia в настоящее время нет информации, придется ли отстранить кого-то из сотрудников Rimi из-за отсутствия ковид-сертификата. Несколько недель назад охват вакцинацией в компании составлял 90%.

Как сообщалось, с 15 ноября и до окончания чрезвычайной ситуации 11 января следующего года только небольшие круглосуточные магазины будут продолжать работать в "небезопасном режиме".


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