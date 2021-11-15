Очереди с самого утра: как Rimi в "красном" режиме работали

"В основном потому, что они доступны как для вакцинированных, так и для непривитых клиентов, в то время как в крупных магазинах, работающих в "зеленом режиме" очереди стоят, потому что охранникам приходится тратить много времени на проверку сертификатов и удостоверений личности",