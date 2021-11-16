Русская Йоханссон: от простого юриста до блогера-миллионника

У Шумской больше 10 миллионов подписчиков в TikTok и миллион в Instagram. Сходство со звездой она заметила уже в 12 лет. Однажды перевоплощение девушки в Черную Вдову из киновселенной Marvel перевернуло ее жизнь. Сходство было невероятное!

На следующее утро Катя проснулась знаменитой. Ее ролики стали стремительно набирать просмотры, а в соцсетях принялись активно обсуждать внешность "русской Скарлетт".

"Это было утро 25 марта - на следующий день после публикации первого косплея. Меня показали по телевизору", - вспоминает блогер.

Катя родилась в обычной семье и получила образование юриста. Затем она переехала в Краснодар, работала менеджером в местной строительной компании, но ей эта работы была не по душе. Постепенно она перебралась в Москву. Девушка не скрывает, что не раз получала крайне сомнительные предложения, но она от них отказывалась.

Катя хочет сделать косплей своим основным источником заработка. Да, в России это не так хорошо оплачивается, но вот на Западе это целая индустрия. Блогер не исключает, что переедет туда из России. Ее мечта - встретиться со Скарлетт Йоханссон.

Как и кумир Кати, она стремится в киноиндустрию. Но для Шумской это непросто - не из-за мастерства или языка, а потому что у нее дислексия: "К сожалению, это единственный момент, который меня останавливает, а так, конечно, это меня очень интересует. Думаю, в ближайшем будущем серьезно этим займусь. Амбиции есть, их много. Я и моя команда делаем все, чтобы сделать их реальностью".