Макрон изменил синий цвет на флаге Франции. Этого никто не заметил

В 1976 году президент Франции Валери Жискар дʼЭстен решил сменить синий цвет флага на чуть более светлый, чтобы он совпадал с флагом ЕС с 12 звездочками. Однако в прошлом году Макрон вернулся к предыдущему, более темному тону синего, который использовался с Французской революции и до 1976 года.

В Елисейском дворце флаги нового образца были подняты еще год назад.

Как указано в вышедшей в сентября книге "Елисей - конфиденциально", авторами которой являются два журналиста, смена цвета флага была идеей директора Елисейского дворца по оперативным вопросам Арно Жоланса. В 2020 году он пришел к Макрону с двумя флагами в руках.

"Между прочим, завтра я сменю флаги на всех зданиях администрации президента", - сообщил он.