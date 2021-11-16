Вт, 16.11.2021
Я попросил объявить военные учения в Латгальском регионе, чтобы наши белорусские коллеги, если их можно так назвать, знали, что это не просто так Артис Пабрикс, министр обороны
Артис Пабрикс, министр обороны
3

Макрон изменил синий цвет на флаге Франции. Этого никто не заметил

ФОТО: Pixabay

Президент Франции Эммануэль Макрон примерно год назад сменил тон синего цвета на флаге Франции, и с тех пор он не совпадает с синим цветом на флаге Евросоюза. Впрочем, это мало кто заметил, сообщает Euronews.

В 1976 году президент Франции Валери Жискар дʼЭстен решил сменить синий цвет флага на чуть более светлый, чтобы он совпадал с флагом ЕС с 12 звездочками. Однако в прошлом году Макрон вернулся к предыдущему, более темному тону синего, который использовался с Французской революции и до 1976 года.

В Елисейском дворце флаги нового образца были подняты еще год назад.

Как указано в вышедшей в сентября книге "Елисей - конфиденциально", авторами которой являются два журналиста, смена цвета флага была идеей директора Елисейского дворца по оперативным вопросам Арно Жоланса. В 2020 году он пришел к Макрону с двумя флагами в руках.

"Между прочим, завтра я сменю флаги на всех зданиях администрации президента", - сообщил он.

Смена флагов обошлась в 5000 евро.


НАВЕРХ
Back