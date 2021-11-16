Бегство от полиции и тусовка в гостинице. Итоги последнего дня локдауна
В последние дни комендантского часа жители бегали от полицейских и собрались на запрещенном мероприятии в гостинице, сообщает агентство LETA.
В последние дни комендантского часа жители бегали от полицейских и собрались на запрещенном мероприятии в гостинице, сообщает агентство LETA.
Вечером прошедшего воскресенья стражи порядка в волости Свитенес Бауского края заметили автомобиль марки Peugeot и дали указания остановиться, однако водитель начал бегство и вскоре заехал в реку Свитене.
На месте происшествия были задержаны мужчина 1989 года рождения и женщина 1986 года рождения, которые в связи с подозрениями в употреблении наркотических или психотропных веществ были доставлены для проведения экспертизы в медучреждение. Полицейские также во время проверки констатировали, что водитель сел за руль без прав.
Кроме того, будет принято решение о размере штрафа за бегство и управление автомобилем без прав, ожидаются и результаты экспертизы на наркотические вещества.
В свою очередь в ночь воскресенья стражи порядка получили информацию о частном мероприятии, организованном в гостинице в Риге, на улице Слокас.
На месте происшествия стражи порядка констатировали, что в одном номере собрались 16 человек, нарушив таким образом ограничения на собрания. Выяснилось также, что там находится и организатор мероприятия.
Напомним, с понедельника в Латвии был отменен локдаун, а в связи с этим и комендантский час.
В целом за время локдауна полиция проверила 100 000 человек. Примерно в 5500 случаях за несоблюдение требований локдауна были применены денежные штрафы различных размеров.