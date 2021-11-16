Бегство от полиции и тусовка в гостинице. Итоги последнего дня локдауна

Вечером прошедшего воскресенья стражи порядка в волости Свитенес Бауского края заметили автомобиль марки Peugeot и дали указания остановиться, однако водитель начал бегство и вскоре заехал в реку Свитене.

На месте происшествия были задержаны мужчина 1989 года рождения и женщина 1986 года рождения, которые в связи с подозрениями в употреблении наркотических или психотропных веществ были доставлены для проведения экспертизы в медучреждение. Полицейские также во время проверки констатировали, что водитель сел за руль без прав.

В связи с произошедшим стражи начали шесть процессов административного нарушения. За нарушение установленных во время режима ЧС ограничений мужчина и женщина получили штраф по 1000 евро.

Кроме того, будет принято решение о размере штрафа за бегство и управление автомобилем без прав, ожидаются и результаты экспертизы на наркотические вещества.

В свою очередь в ночь воскресенья стражи порядка получили информацию о частном мероприятии, организованном в гостинице в Риге, на улице Слокас.

На месте происшествия стражи порядка констатировали, что в одном номере собрались 16 человек, нарушив таким образом ограничения на собрания. Выяснилось также, что там находится и организатор мероприятия.

Начаты процессы административного нарушения за собрание. В 15 случаях были применены штрафы в размере 500 евро. В свою очередь организатора оштрафовали на 2000 евро.

Напомним, с понедельника в Латвии был отменен локдаун, а в связи с этим и комендантский час.