Решено: с 2023 года значительно вырастут зарплаты высших должностных лиц

"Общая работа исполнительной власти, ее способность выполнять задачи, возложенные на нее правительством и парламентом, напрямую связаны с профессионализмом и квалификацией служащих государственного сектора. В настоящее время государственные органы не могут конкурировать на рынке труда с частным сектором по позициям экспертов, профессионалов отрасли и руководителей высшего уровня", - сказал ранее директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Он заявил, что поправки к закону о вознаграждениях впервые за одиннадцать лет коренным образом трансформируют систему вознаграждения в государственном управлении, решая давние проблемы - низкую мотивацию сотрудников, высокую текучесть кадров и необходимость инвестировать большие ресурсы в развитие персонала.

Для устранения этих проблем новые поправки к закону о вознаграждениях повысят конкурентоспособность госсектора за счет установления в нем уровня ежемесячной заработной платы до 80% от уровня вознаграждения, выплачиваемого в частном секторе.

Поправки также внедрят другие современные решения в области оплаты труда, в том числе трехуровневую шкалу заработной платы, увязывание заработной платы с экономическим развитием, внедрение рыночных коэффициентов для специалистов в особо востребованных областях и др..

Государственная канцелярия утверждает, что эти решения принимаются с целью добиться того, чтобы в будущем заработная плата стала соизмеримой с уровнем вклада работника, а также сложностью и ответственностью выполняемых функций. Следует иметь в виду, что реформа системы вознаграждения является важной частью плана реформы государственного управления на 2020 год, который может быть реализован только в том случае, если министерства и учреждения будут управлять более эффективно, сократив бюрократизм и оптимизировав численность персонала для лучшего привлечения и вознаграждения наиболее квалифицированных специалистов. Аналогичная проблема существует и в органах самоуправлений, особенно при проведении административно-территориальной реформы по объединению краев.

Учитывая сложившуюся проблемную ситуацию, внесение комплексных изменений в закон о вознаграждениях будет происходить постепенно.

В 2023 году на основе расчетов необходимого бюджета планируется разработать прогноз оптимального бюджета заработной платы и подготовить бюджетный запрос, чтобы в проекте бюджета на 2024 год правительство могло решить, в каком порядке и в течение какого времени проводить меры по сокращению неравенства в оплате труда в государственном управлении.

В аннотации к закону указано, что ориентировочное финансирование, необходимое для внедрения изменений в 2023 году, составляет 6,444 миллиона евро, а на 2024 год - 6,852 миллиона евро.

В том числе потребуется: Канцелярии президента - 46 630 евро в 2023 году и 51 856 евро в 2024 году, Сейму - 526 тысяч евро в 2023 году и 554 316 евро в 2024 году, Кабинету министров - 510 049 евро в 2023 году и 568 504 евро в 2024 году, Конституционному суду - 90 435 евро в 2023 году и 101 340 евро в 2024 году, Верховному суду - 392 747 евро в 2023 году и 426 451 евро в 2024 году.

На подпрограмму Министерства юстиции "Окружные и районные (городские) суды" дополнительно потребуется выделить 2,977 млн евро в 2023 году и 3,137 млн евро в 2024 году, прокуратуре - 1,435 млн евро в 2023 году и 1,508 млн евро в 2024 году, Государственному контролю - 36 680 евро в 2023 году и 57 098 евро в 2024 году, бюро омбудсмена - 38 337 евро в 2023 году и 41 833 евро в 2024 году, центральному аппарату (парламентскому секретарю) каждого министерства - 391 768 евро в 2023 году и 405 457 евро в 2024 году.

Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш объяснял, что суть поправок заключается в повышении конкуренции и конкурентоспособности в сфере государственного управления. При этом он подчеркнул, что принятый Сеймом закон не распространяется ни на одно из избранных в настоящее время должностных лиц, так как повышение вознаграждения ожидается только с 2023 года.