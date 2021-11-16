Вт, 16.11.2021
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Артис Пабрикс, министр обороны
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Решено: с 2023 года значительно вырастут зарплаты высших должностных лиц

Заседание Сейма. Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Сегодня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о вознаграждении государственных должностных лиц и служащих самоуправлений, которые предусматривают повышение с 2023 года оплаты труда служащих государственного управления в рамках реформы системы оплаты труда в секторе госуправления.

Расчеты агентства LETA по изначально предложенным правительством поправкам показывают, что с 2023 года ежемесячная заработная плата президента государства, председателя Сейма, премьер-министра, председателя Верховного суда и Конституционного суда достигнет примерно 7607 евро. Таким образом, например, зарплата премьер-министра и председателя Сейма увеличится примерно на 40%.

Примерно на треть вырастет заработная плата министров - ежемесячно она составит примерно 6700 евро. Зарплата генерального прокурора достигнет примерно 7280 евро, государственного контролера и омбудсмена - приблизительно 6700 евро, заместителя председателя Конституционного суда - примерно 6500 евро.

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Между тем, зарплата депутатов Сейма, которые не будут занимать дополнительные должности, в 2023 году составит примерно 3800 евро, что вдвое меньше, чем у спикера Сейма и примерно на 10% больше, чем депутаты получают сейчас.

Целью поправок к закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений является повышение эффективности и качества работы государственного управления путем проведения реформы системы оплаты труда, сообщили ранее агентству LETA в Государственной канцелярии.

Изучив ситуацию, Госканцелярия пришла к выводу, что оплата труда высококвалифицированных работников государственного управления и местных самоуправлений даже на 28%-38% ниже, чем у сотрудников частного сектора на эквивалентных должностях. Таким образом, из-за неспособности конкурировать с частным сектором текучесть кадров в государственной администрации и органах местного самоуправления увеличивается, и становится все труднее привлекать квалифицированных специалистов.

"Общая работа исполнительной власти, ее способность выполнять задачи, возложенные на нее правительством и парламентом, напрямую связаны с профессионализмом и квалификацией служащих государственного сектора. В настоящее время государственные органы не могут конкурировать на рынке труда с частным сектором по позициям экспертов, профессионалов отрасли и руководителей высшего уровня", - сказал ранее директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Он заявил, что поправки к закону о вознаграждениях впервые за одиннадцать лет коренным образом трансформируют систему вознаграждения в государственном управлении, решая давние проблемы - низкую мотивацию сотрудников, высокую текучесть кадров и необходимость инвестировать большие ресурсы в развитие персонала.

Для устранения этих проблем новые поправки к закону о вознаграждениях повысят конкурентоспособность госсектора за счет установления в нем уровня ежемесячной заработной платы до 80% от уровня вознаграждения, выплачиваемого в частном секторе.

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Поправки также внедрят другие современные решения в области оплаты труда, в том числе трехуровневую шкалу заработной платы, увязывание заработной платы с экономическим развитием, внедрение рыночных коэффициентов для специалистов в особо востребованных областях и др..

Государственная канцелярия утверждает, что эти решения принимаются с целью добиться того, чтобы в будущем заработная плата стала соизмеримой с уровнем вклада работника, а также сложностью и ответственностью выполняемых функций. Следует иметь в виду, что реформа системы вознаграждения является важной частью плана реформы государственного управления на 2020 год, который может быть реализован только в том случае, если министерства и учреждения будут управлять более эффективно, сократив бюрократизм и оптимизировав численность персонала для лучшего привлечения и вознаграждения наиболее квалифицированных специалистов. Аналогичная проблема существует и в органах самоуправлений, особенно при проведении административно-территориальной реформы по объединению краев.

Учитывая сложившуюся проблемную ситуацию, внесение комплексных изменений в закон о вознаграждениях будет происходить постепенно.

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В 2023 году на основе расчетов необходимого бюджета планируется разработать прогноз оптимального бюджета заработной платы и подготовить бюджетный запрос, чтобы в проекте бюджета на 2024 год правительство могло решить, в каком порядке и в течение какого времени проводить меры по сокращению неравенства в оплате труда в государственном управлении.

В аннотации к закону указано, что ориентировочное финансирование, необходимое для внедрения изменений в 2023 году, составляет 6,444 миллиона евро, а на 2024 год - 6,852 миллиона евро.

В том числе потребуется: Канцелярии президента - 46 630 евро в 2023 году и 51 856 евро в 2024 году, Сейму - 526 тысяч евро в 2023 году и 554 316 евро в 2024 году, Кабинету министров - 510 049 евро в 2023 году и 568 504 евро в 2024 году, Конституционному суду - 90 435 евро в 2023 году и 101 340 евро в 2024 году, Верховному суду - 392 747 евро в 2023 году и 426 451 евро в 2024 году.

На подпрограмму Министерства юстиции "Окружные и районные (городские) суды" дополнительно потребуется выделить 2,977 млн евро в 2023 году и 3,137 млн евро в 2024 году, прокуратуре - 1,435 млн евро в 2023 году и 1,508 млн евро в 2024 году, Государственному контролю - 36 680 евро в 2023 году и 57 098 евро в 2024 году, бюро омбудсмена - 38 337 евро в 2023 году и 41 833 евро в 2024 году, центральному аппарату (парламентскому секретарю) каждого министерства - 391 768 евро в 2023 году и 405 457 евро в 2024 году.

Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш объяснял, что суть поправок заключается в повышении конкуренции и конкурентоспособности в сфере государственного управления. При этом он подчеркнул, что принятый Сеймом закон не распространяется ни на одно из избранных в настоящее время должностных лиц, так как повышение вознаграждения ожидается только с 2023 года.

Поправки в закон о вознаграждении государственных должностных лиц и служащих самоуправлений включены в пакет законопроектов государственного бюджета на 2022 год.


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