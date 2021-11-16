Вт, 16.11.2021
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из рассказов мигрантов на белорусско-польской границе

На Южном мосту и на кольце Славу образовались пробки

Место происшествия ФОТО: Kristīne

Вечером во вторник, 16 ноября, в Риге из-за аварий в районе Южного моста и кольца Славу образовались пробки.

Как сообщает агентство LETA, одна авария произошла на Южном мосту в направлении от Даугавы в сторону Плявниеков перед выездом на кольцо Славу.

В свою очередь, в полосе встречного движения произошло еще одно ДТП - из-за этого было нарушено движение автотранспорта при въезде на Южный мост со стороны кольца Славу.

Как уже сообщалось, вчера в Латвии было зарегистрировано 126 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 13 получили ранения.


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