На Южном мосту и на кольце Славу образовались пробки
Вечером во вторник, 16 ноября, в Риге из-за аварий в районе Южного моста и кольца Славу образовались пробки.
Вечером во вторник, 16 ноября, в Риге из-за аварий в районе Южного моста и кольца Славу образовались пробки.
Как сообщает агентство LETA, одна авария произошла на Южном мосту в направлении от Даугавы в сторону Плявниеков перед выездом на кольцо Славу.
В свою очередь, в полосе встречного движения произошло еще одно ДТП - из-за этого было нарушено движение автотранспорта при въезде на Южный мост со стороны кольца Славу.
Как уже сообщалось, вчера в Латвии было зарегистрировано 126 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 13 получили ранения.