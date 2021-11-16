На Южном мосту и на кольце Славу образовались пробки

Как сообщает агентство LETA, одна авария произошла на Южном мосту в направлении от Даугавы в сторону Плявниеков перед выездом на кольцо Славу.

В свою очередь, в полосе встречного движения произошло еще одно ДТП - из-за этого было нарушено движение автотранспорта при въезде на Южный мост со стороны кольца Славу.