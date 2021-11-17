Назло критикам. Вспоминаем любимые фильмы, которые обругали ни за что

Все мы иногда не соглашаемся друг с другом. Иногда таких несогласных оказывается ничтожно мало, и все-таки их мнение не способно сломить даже самый масштабный общественный вердикт.

Перед окончательным возвращением в мир киноновинок вспоминаем любимые фильмы, которые оказались обруганы как высоколобыми кинокритиками, так и рядовыми любителями кино - сумасшедший фэнтези-боевик Зака Снайдера и элитарную разговорную кинопритчу Ридли Скотта.

Но хватит стесняться того, что вам нравится! Пусть весь мир против, умейте стоять на своем мнении. Именно этим и займемся сегодня в нашем подкасте. А вы не стесняйтесь и подключайтесь в комментариях: признавайтесь в любви к "Сумеркам", "50 оттенкам серого" и фильмам, попавшим в обзор BadComedian.