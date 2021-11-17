Ср, 17.11.2021
Не буду говорить, кто за это в ответе, так как считаю, что в ответе все - и политики, и эксперты, и общество Никита Троянский, эпидемиолог
Никита Троянский, эпидемиолог

Назло критикам. Вспоминаем любимые фильмы, которые обругали ни за что

Кинотеатры Латвии снова открыты! На экраны волной ринулись киноновинки, но... ведущие видеоподкаста "Кина - будет!" продолжают жить прошлым и вспоминать старые фильмы! На этот раз говорим о незаслуженно обруганном кино - достойных и любопытных картинах, которые по разным причинам пришлись не по душе как критикам, так и зрителям.

Все мы иногда не соглашаемся друг с другом. Иногда таких несогласных оказывается ничтожно мало, и все-таки их мнение не способно сломить даже самый масштабный общественный вердикт.

Перед окончательным возвращением в мир киноновинок вспоминаем любимые фильмы, которые оказались обруганы как высоколобыми кинокритиками, так и рядовыми любителями кино - сумасшедший фэнтези-боевик Зака Снайдера и элитарную разговорную кинопритчу Ридли Скотта.

Но хватит стесняться того, что вам нравится! Пусть весь мир против, умейте стоять на своем мнении. Именно этим и займемся сегодня в нашем подкасте. А вы не стесняйтесь и подключайтесь в комментариях: признавайтесь в любви к "Сумеркам", "50 оттенкам серого" и фильмам, попавшим в обзор BadComedian.

А уже на следующей неделе, хочется верить, мы сможем смело пойти в кинотеатры и разделиться во мнениях по громким премьерам, чтобы вновь поспорить вволю. И не смейте никому указывать, что вам должно или не должно нравиться.


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