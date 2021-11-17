На Квентина Тарантино подали в суд из-за "Криминального чтива"

В начале месяца Тарантино объявил об NFT-аукционе, на который собирался выставить оригинальный рукописный сценарий фильма, семь вырезанных сцен и эксклюзивные аудиокомментарии собственного авторства.

По мнению кинокомпании, своими действиями режиссер нарушает интеллектуальные права на фильм, принадлежащие студии. Представители Miramax предприняли попытку решить вопрос без привлечения суда, однако это оказалось безуспешным и компания обратились в суд в Калифорнии.

Как сказано в иске, инициатива Тарантино вводит в заблуждение, что Miramax якобы также в ней участвует, и может заставить людей поверить, что они имеют права на осуществление подобных сделок.

Защитники Тарантино же утверждают, что тот действует строго по закону, поскольку по контракту со студией сохранил за собой права на публикацию киносценария, саундтрека, книг по фильму, возможные ремейки и сиквелы, в т.ч. в сфере интерактивных медиа.

"Криминальное чтиво" - второй полнометражный фильм Квентина Тарантино, премьера которого состоялась в 1994 году. Фильм получил главную награду Каннского кинофестиваля "Золотую пальмовую ветвь", а в 1995 году Квентин Тарантино и соавтор сюжета Роджер Эвери получили "Оскар" за лучший сценарий.