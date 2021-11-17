Картину Ротко продали за 82,5 миллиона долларов

Работа Ротко 1951 года - холст высотой 241 см, окрашенный в бледно-лиловый, зеленый и темно-красный цвета. Нью-йоркский аукционный дом Sotheby's планировал впервые выставленную на аукцион работу продать за 70-90 миллионов долларов США.

Личность покупателя не разглашается, но в торгах по телефону активно участвовали представители клиентов из Азии.

Ценового рекорда картины Ротко достигли в 2012 году, когда аукционный дом Christie's в Нью-Йорке продал работу художника "Оранжевый, красный, желтый" за 86,9 миллиона долларов.

"№ 7" - одна из работ известных художников, выставленная на аукционе из коллекции Маклова, созданной за 45 лет американским магнатом недвижимости Гарри Макловым и его женой Линдой. В 2018 году во время развода пары судья в Нью-Йорке решил, что коллекцию произведений искусства следует продать, а вырученные средства - разделить.

В понедельник из картин коллекции была продана также работа Le Nez ("Нос") швейцарского скульптора Альберто Джакометти 1947 года. Работу автора самой дорогой скульптуры в мире продали за 78,4 миллиона долларов США.

Скринпринт Энди Уорхола 1962 года Nine Marilyns ("Девять Мэрилин"), созданный вскоре после смерти Мэрилин Монро, был продан за 48,5 миллиона долларов, а картина 1964 года Sixteen Jackies ("Шестнадцать Джеки") в черном, белом и синем цвете в честь бывшей перовой леди США Жаклин Кеннеди - за 33,9 миллиона.

Картина Джексона Поллока Number 17, 1951 ("Номер 17, 1951") была куплена за 61,2 миллиона долларов, это самая высокая цена за какую-либо из работ этого американского абстракциониста.

Впервые попавшую на аукцион картину Сая Твомбли Untitled ("Без названия") 2007 года с абстрактными красными пионами продали за 58,9 миллиона долларов.

Sotheby's заявил, что 65 работ в коллекции Маклова представляют собой "непревзойденный ансамбль, который знаменует собой вершину западных художественных достижений последних 80 лет".