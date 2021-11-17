"Муз-ТВ" оштрафовали на миллион рублей за "гей-пропаганду"

Указанная сумма - максимально возможный штраф за это правонарушение. Помимо этого, телеканалу грозила приостановка деятельности на срок до 90 дней.

Напомним, в июне в эфире премии "Муз-ТВ" были показаны музыканты Филипп Киркоров и Дава (Давид Манукян), приехавшие на машине, украшенной цветами, в сопровождении полуобнаженных мужчин, тиктокер Даня Милохин в костюме наполовину из смокинга, наполовину из платья, а также блогер Игорь Синяк в платье. После эфира Роскомнадзор пообещал проверить трансляцию на предмет "гей-пропаганды".