Ср, 17.11.2021
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Никита Троянский, эпидемиолог

"Муз-ТВ" оштрафовали на миллион рублей за "гей-пропаганду"

Басманный суд Москвы назначил музыкально-развлекательному телеканалу "Муз-ТВ" административный штраф в размере одного миллиона рублей (примерно 12 тысяч евро) по статье о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".

Указанная сумма - максимально возможный штраф за это правонарушение. Помимо этого, телеканалу грозила приостановка деятельности на срок до 90 дней.

Напомним, в июне в эфире премии "Муз-ТВ" были показаны музыканты Филипп Киркоров и Дава (Давид Манукян), приехавшие на машине, украшенной цветами, в сопровождении полуобнаженных мужчин, тиктокер Даня Милохин в костюме наполовину из смокинга, наполовину из платья, а также блогер Игорь Синяк в платье. После эфира Роскомнадзор пообещал проверить трансляцию на предмет "гей-пропаганды".

В начале месяца подобный протокол был составлен на телеканал ТНТ. Претензии тогда вызвал один из выпусков комедийного шоу "Игра", в котором поцеловались двое мужчин.


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