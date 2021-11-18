Забудь про паспорт – твое лицо скоро станет документом

Общественная безопасность

В центре большого города осталось совсем немного уголков, где можно было бы спрятаться снаружи от зорких глаз камер наблюдения. Это, конечно, в интересах общественной безопасности, поскольку сотрудники правоохранительных органов могут немедленно прибыть на место конфликта. Однако просмотр отснятого материала - это по-прежнему остается обязанностью людей. Операторы следят за мониторами и сообщают экипажу полиции, если они заметили преступление.

ФОТО: Shutterstock

С развитием компьютерного зрения компьютерные системы сами смогут распознавать возможные нарушения и сообщать о них операторам. Это позволит полиции еще быстрее добраться до места происшествия и задержать преступников.

Компьютерное зрение также будут полезно в контексте пандемии. Например,

Камеры видеонаблюдения, установленные на рабочих местах или в общественных местах, смогут отслеживать, носят ли люди маски и дезинфицируют ли руки.

Повышение качества работы

Для более недобросовестных сотрудников это покажется кошмаром из фильма о будущем, но использование компьютерного зрения действительно сможет следить за о производственным процессом.

Однако нельзя сразу считать камеры цифровыми надзирателями, поскольку их возможности принесут пользу людям.

Например, технология компьютерного зрения сможет постоянно контролировать производственные объекты и своевременно предупреждать о повреждениях, предотвращая, таким образом, несчастные случаи, которые могут привести к травмам людей или длительным простоям.

Специализированные программы также будут способствовать автономному производству и обеспечивать контроль качества продукции. Например, убедиться, что бутылки наполнены нужным количеством напитка и что упаковка должным образом запечатана. Эксперты предсказывают, что компьютерное зрение станет спасением для пищевой, автомобильной и других отраслей, которым становится все труднее привлекать рабочую силу.

Мониторинг интересов людей

ФОТО: Shutterstock

При размещении товаров на полках магазинов одним из важнейших критериев традиционно является покупательский спрос на них. Либо желание владельцев магазинов продать залежавшийся товар. Но часто те, кто раскладывают товар имеют лишь приблизительное представление о том, почему люди не покупают какую-либо группу продуктов. Возможно, они не могут их найти. Компьютерное зрение обещает настоящий прорыв в этой области, потому что

специализированные технологии будут следить за маршрутом людей в магазине, остановками у полок и составом корзины покупок.

Это позволит прийти к множеству интересных и полезных выводов. Если покупатель несколько минут ходил между стендами, пока не нашел то, что искал, очевидно, что необходимы более заметные указатели или более удобное расположение. Но если покупатели часто поворачиваются к полке, поднимают товар, но не покупают, значит, вина в цене или качестве самого товара.

Идентификация людей

Представьте, что вы приходите в офис утром, и вам больше не нужно искать удостоверение личности. Виртуальный помощник узнает вас издалека, открывает дверь и приветствует вас по имени. Именно такой сценарий предусматривают технологии компьютерного зрения, и первые такие продукты уже готовы.

Сравнивая лицо человека с изображением в базе данных, ИТ-системы могут точно идентифицировать человека.

По оценкам аналитиков, в следующем году мы будем видеть все больше и больше подобных решений в офисах и на фабриках. Они будут контролировать, разрешено ли конкретному человеку войти в комнату или включить производственный объект.

Решения для идентификации будут все чаще использоваться на массовых мероприятиях, чтобы выяснить, не пытается ли кто-то, кому не разрешено находиться в зале, например, из-за возрастных ограничений. В конечном итоге лицо может стать объектом идентификации, который даже заменит документы. При входе в аэропорт будет достаточно, чтобы человека распознала компьютерная система, и вам больше не нужно будет предъявлять паспорт.

Транспорт

ФОТО: Shutterstock

Беспилотные автомобили, несомненно, являются одним из самых заманчивых и в то же время самых устрашающих видений будущего. Ясно, что

В будущем компьютерное зрение будет играть решающую роль в обеспечении того, чтобы автомобили могли пребывать на улице и успешно обходить препятствия.

Не стоит питать иллюзий, что в следующем году мы уже получим автомобиль, который будет полностью интегрирован в движение без помощи водителя, но, вероятно, мы застанем еще один значительный прорыв.