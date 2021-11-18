Умер актер из "Ночного дозора" Игорь Савочкин

Артисту было 58 лет. Причиной смерти стали проблемы с печенью, написал Telegram-канал Mash. 10 ноября актер был госпитализирован из-за болей в спине, ему сделали операцию. Также известно, что Савочкин боролся с онкозаболеванием.

Савочкин родился 14 мая 1963 года, работал в московском Театре на Покровке и в театре "На досках", а также в кинокомпании режиссера Тимура Бекмамбетова "Базелевс".