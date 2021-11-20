Умер актер Валерий Гаркалин

Артист попал в больницу с коронавирусом 5 октября, уже на следующий день его перевели в реанимацию. У Гаркалина было 75-85% поражения легких, писал Telegram-канал Baza. По словам источников канала, Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ.

8 ноября СМИ писали, что артиста экстренно прооперировали на плевральной полости грудной клетки.

Гаркалин родился в Москве в 1954 году, окончил Музыкальное училище Гнесиных и режиссерский факультет в ГИТИСе. Служил в Театре сатиры с 1988 по 2001 год, после чего стал частью труппы Московского театра Пушкина. В 2008 году он получил звание народного артиста России.