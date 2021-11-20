Сб, 20.11.2021
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Умер актер Валерий Гаркалин

ФОТО: Скриншот из видео

Актер Валерий Гаркалин скончался в возрасте 67 лет, пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

Артист попал в больницу с коронавирусом 5 октября, уже на следующий день его перевели в реанимацию. У Гаркалина было 75-85% поражения легких, писал Telegram-канал Baza. По словам источников канала, Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ.

8 ноября СМИ писали, что артиста экстренно прооперировали на плевральной полости грудной клетки.

Гаркалин родился в Москве в 1954 году, окончил Музыкальное училище Гнесиных и режиссерский факультет в ГИТИСе. Служил в Театре сатиры с 1988 по 2001 год, после чего стал частью труппы Московского театра Пушкина. В 2008 году он получил звание народного артиста России.

В кино Гаркалин более всего запомнился ролями в фильмах "Ширли-Мырли", "Бедная Саша", "Попса" и многим другим.


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