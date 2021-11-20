13 литров в год: в Латвии пьют больше, чем в других странах ОЭСР

По данным торговли, потребление алкоголя на душу населения в Латвии достигает 12,9 литра в год, что является самым высоким показателем в ОЭСР и аналогично только в Чешской Республике и Австрии - 11,9 и 11,6 соответственно. Потребление алкоголя в соседних странах Балтии также выше среднего показателя по ОЭСР (8,7), но все же ниже, чем в Латвии. В Литве годовое потребление алкоголя на человека составляет 11,1, а в Эстонии - 10,4 литра.

Самое низкое потребление алкоголя зарегистрировано в Турции, где этот показатель составляет 1,3 литра, в Коста-Рике и Израиле - по 3,1, а также в Мексике, где человек потребляет в среднем 4,4 литра алкоголя в год.

Согласно исследованию ОЭСР, в Латвии также одна из самых высоких долей курильщиков в Европе - 22,6% населения старше 15 лет. Самая высокая доля курильщиков из всех стран ОЭСР - в Турции, где этот показатель составляет 28%, но и в четырех европейских странах, включая Латвию, доля курильщиков высока. Помимо Латвии, это Венгрия и Греция, где доля курильщиков составляет 24,9%, и Франция - 24%.