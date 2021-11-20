В Вене планируется масштабная демонстрация против обязательной вакцинации

Газета DerStandard сообщает, что это, безусловно, будет самая крупная демонстрация противников вакцинации за последние месяцы, в которой, по оценкам полиции, могут принять участие около 10 тысяч человек.

Протесты были спланированы заранее, и одна из политических сил, Австрийская партия свободы (FPÖ), использует их как политический флаг для мобилизации своих сторонников. Призыв к протесту был также опубликован на сайте партии.

В пятницу Австрия сделала беспрецедентный шаг в борьбе с пандемией коронавируса в Европейском союзе, объявив о введении всеобщей обязательной вакцинации с 1 февраля 2022 года. Исключения будут только для людей, которым нельзя сделать прививку по медицинским показаниям.

Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил на пресс-конференции, что попытки убедить людей пока не дали ожидаемых результатов, но вакцинация - единственный способ "разорвать порочный круг", который заставляет повторять локдауны.

Нидерланды

Протесты против новых ограничений запланированы в субботу и в Нидерландах.

Вечером в пятницу в Роттердаме уже вспыхнули жестокие протесты, на которых, открыв огонь, полиция ранила семерых и задержала 20 человек.

Протестующие поджигали автомобили, забрасывали камнями полицейских и стреляли петардами по сотрудникам правоохранительных органов. Несколько станций метро были закрыты, вокзал несколько часов не работал.

Беспорядки в центре Роттердама во многом были реакцией на планы голландского правительства ужесточить систему санитарных пропусков в общественных местах. Если в прошлом пропуск был доступен и для тех, кто прошел тест на коронавирус и получил отрицательный результат, то теперь он действителен только для тех, кто переболел Covid-19 в течение последних шести месяцев или был вакцинирован.