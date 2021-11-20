Бывший мэр Риги стал новым председателем партии "Честь служить Риге"

Его выдвинул Андрис Америкс, нынешний председатель партии, возглавлявший ЧСР с момента ее основания в 2012 году.

Буров был единственным кандидатом на должность руководителя партии. За его кандидатуру проголосовали 53 участника съезда, один проголосовал против, еще один воздержался.

Съезд ЧСР проходит дистанционно.

Сам Америкс решил уйти с поста лидера партии, чтобы сконцентрироваться на работе в Европарламенте, а также подготовиться к выборам в 14-й Сейм.