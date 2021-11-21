Понаровская о спасении в Эстонии и конфликте с Пугачевой: "У меня был микроинсульт"

С ее слов, помогло ей иглоукалывание. Звезда обратилась к специалисту в Нарве, который поставил ее на ноги.

Ирина Витальевна указывает, что никогда не делала никаких уколов красоты. Да, пластику лица она делала. На операционном столе артистка оказалась в 2020 году, чтобы поправить овал лица, а в 1996 году в США подруга ее уговорила "сделать глазки".

ФОТО: Кадр из видео

Почему Понаровскую убрали с телевидения?

Ирина Витальевна искренне не понимает, почему ее стали вырезать из телепрограмм. Почему за весь тот период, что ее не было, о ней никто не вспоминал и не называли ее имя.

Ирина Шихман сделала предположение, что это из-за поездки Понаровской на Майдан в 2004 году, когда она выступила в поддержку Виктора Ющенко. Певица на это ответила, что она вообще не понимает в политике: "Я вообще вне политики... Я тупая. Я абсолютно глупая и тупая женщина".

Бывший директор позвонил и предложил Понаровской выступление в Украине. В тот момент ей необходимо было кормить семью и команду. Она поехала и только на месте осознала, что это митинг.

"Я понятия не имела, что я делаю", - заметила певица.

Ирина Понаровская подчеркивает, что она принимала участие в пяти "Песнях года". В остальных ее вырезали: "В десяти я снимусь, а две покажут... В остальных меня нет. Я не знаю, что это такое".

Певица предположила, что она "облажалась" где-то в вопросе с "оранжевой революцией" в Украине, а потому ее запретили. Ирина Витальевна признается, что у нее хорошая пенсия. Она ни от кого не зависит.

На много лет Ирина Витальевна уединилась с родными в Эстонии. Понаровская живет в 10 километрах от российской границы. Она отремонтировала дом, построила себе маленький домик. В нем она и живет. Когда артистку обвиняют в эмиграции, она удивляется. Ведь этот дом начинали строить еще ее родители.

Ирина Понаровская ФОТО: Кадр из видео

О конфликте с Аллой Пугачевой

Ирина Шихман поинтересовалась у Понаровской, почему она критикует Настю Ивлееву.

"Что она сделала для того, чтобы Алла Борисовна Пугачева, моя ровесница практически, к которой с таким преклонением относятся миллионы людей (...), пришла на день рождения к девочке, не знающей, кто написал "Отцы и дети"?" - спросила в ответ Ирина Витальевна.

Понаровская полагает, что есть "табель о рангах. Есть принцесса, есть королева".

"Потому что я немножко знаю Аллу... Она никогда не позиционировала себя простушкой. Она декларировала: "Я - королева"... Она права. И вдруг она идет к девочке, которая ей во внучки годится".

Тогда Шихман вспомнила, что Ирина Витальевна в свое время помогла в карьере Юлии Началовой.

"Она не выскочка. Она талантище. Так никто и не понял ее таланта. Только когда она в гроб легла, вот тогда все очнулись", - заметила Понаровская.

Шорты и короткие юбки на женщине в 70 лет она считает неприемлемым. Это личное мнение Ирины Понаровской. Певица не знает, мешала ли ей в карьере когда-либо Алла Пугачева. Она никогда не вела расследования. У нее нет врагов, но Примадонна ее подкалывала несколько раз.

"Алла в мою сторону отпускала какие-то шутки... Со мной говорили как немножко с чокнутой", - вспоминает звезда.