Умерла актриса Нина Русланова

Русланова родилась в Харьковской области в 1945 году. В 1960 году она поступила в Харьковский театральный институт, а затем уехала в Москву поступать в Щукинское училище.

В ее карьере многие известные киноленты, в том числе: "Тени исчезают в полдень", "Кин-дза-дза!", "Завтра была война", "Собачье сердце" и другие. Русланова сыграла более 140 ролей в фильмах и сериалах, среди которых "Афоня", "Не стреляйте в белых лебедей", "Моя прекрасная няня" и "Папины дочки".