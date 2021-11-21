Вс, 21.11.2021
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Ольга Виноградова, автор инициативы на портале Manabalss.lv

Умерла актриса Нина Русланова

Актриса Нина Русланова ФОТО: Скриншот из видео

В возрасте 76 лет скончалась народная артистка России Нина Русланова. Об этом сообщил актер Станислав Садальский.

Русланова родилась в Харьковской области в 1945 году. В 1960 году она поступила в Харьковский театральный институт, а затем уехала в Москву поступать в Щукинское училище.

В 1982 году Русланова получила звание "Заслуженная артистка РСФСР", а в 1998 удостоилась звания "Народная артистка России". 

В ее карьере многие известные киноленты, в том числе: "Тени исчезают в полдень", "Кин-дза-дза!", "Завтра была война", "Собачье сердце" и другие. Русланова сыграла более 140 ролей в фильмах и сериалах, среди которых "Афоня", "Не стреляйте в белых лебедей", "Моя прекрасная няня" и "Папины дочки".


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