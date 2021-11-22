Spotify убрал кнопку перемешивания треков. Все из-за Адель
Стриминговый аудиосервис Spotify отключил функцию случайного перемешивания треков (shuffle). Она была доступна по умолчанию при прослушивании релизов исполнителей. Об этом пишет "Медуза".
Стриминговый аудиосервис Spotify отключил функцию случайного перемешивания треков (shuffle). Она была доступна по умолчанию при прослушивании релизов исполнителей. Об этом пишет "Медуза".
Это случилось после того, как британская певица Адель попросила музыкальную платформу об этом. Просьба касалась ее нового альбома "30", поскольку, по ее словам, прослушивание в случайном порядке нарушает логику повествования диска.
Spotify не только удовлетворил просьбу певицы, но и отключил эту функцию во всех релизах остальных музыкантов, включая синглы и ЕР.
Эта функция продолжает быть доступной для пользователей. Ее можно включить на экране "Сейчас играет". В плейлистах кнопка доступна по умолчанию, как и прежде.
Адель в Twitter поблагодарила Spotify.
"Это был мой единственный запрос за все время в нашей постоянно меняющейся индустрии. Мы не без причин создаем наши альбомы с такой тщательностью и продумываем треклисты. Наше творчество рассказывает историю, и наши истории должны быть услышаны так, как мы задумали. Спасибо, Spotify, за то, что услышал меня", - цитирует певицу "Медуза".
Кстати, сервис ответил: "Что угодно ради тебя".
Following the release of ‘30’ by @Adele, Spotify removed the shuffle button as the default option when playing albums.— Pop Crave (@PopCrave) November 21, 2021
Now, listeners have to listen to every album’s tracklist in order. pic.twitter.com/2bwVehKlkL