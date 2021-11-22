Spotify убрал кнопку перемешивания треков. Все из-за Адель

Это случилось после того, как британская певица Адель попросила музыкальную платформу об этом. Просьба касалась ее нового альбома "30", поскольку, по ее словам, прослушивание в случайном порядке нарушает логику повествования диска.

Spotify не только удовлетворил просьбу певицы, но и отключил эту функцию во всех релизах остальных музыкантов, включая синглы и ЕР.

Эта функция продолжает быть доступной для пользователей. Ее можно включить на экране "Сейчас играет". В плейлистах кнопка доступна по умолчанию, как и прежде.

Адель в Twitter поблагодарила Spotify.

"Это был мой единственный запрос за все время в нашей постоянно меняющейся индустрии. Мы не без причин создаем наши альбомы с такой тщательностью и продумываем треклисты. Наше творчество рассказывает историю, и наши истории должны быть услышаны так, как мы задумали. Спасибо, Spotify, за то, что услышал меня", - цитирует певицу "Медуза".

Кстати, сервис ответил: "Что угодно ради тебя".