Кариньш: Кривая роста заболеваемости Covid-19 переломлена

Он отметил, что локдаун позволил сократить количество заболевших и госпитализированных, и это позитивные тенденции. В то же время, как подчеркнул премьер, пандемия не закончилась, поэтому люди должны вести себя осмотрительно и сокращать контакты, чтобы не распространять Covid-19.

Премьер-министр добавил, что политика правительства в отношении вакцинации остается неизменной. Важно, чтобы люди старше 60 лет использовали возможность привиться. Также Кариньш напомнил о бустерной вакцинации, призвав воспользоваться ею для усиления иммунитета перед коронавирусом предстоящей зимой.

Кариньш признал, что охват вакцинацией пожилых людей увеличивается, однако этого все еще недостаточно для того, чтобы общество было хорошо защищено в условиях распространения дельта-штамма коронавируса.

Министр благосостояния Гатис Эглитис добавил, что в ближайшие недели коалиции и правительству предстоит принять решения по трем важным вопросам:

Увеличение охвата вакцинацией людей старше 60 лет. Коалиция будет дискутировать о том, как достичь 90-процентного охвата, чтобы уменьшить риски госпитализации и смерти. В этой связи могут быть приняты решения о стимулирующих платежах учреждениям, которые проводят вакцинацию. Доступность бустерной вакцинации. Вакцинация детей в возрасте от 5 до 12 лет.

На прошлой неделе (15-21 ноября) количество новых случаев Covid-19 в Латвии сократилось на 32,2%, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний.

Центр отмечает, что снижение заболеваемости в стране наблюдается уже в течение месяца, что связано с введенными ранее ограничениями.

За последние семь дней на 23,7% уменьшилось также количество госпитализаций - в среднем в больницы ежедневно попадали 119 человек. Количество пациентов с тяжелым течением заболевания уменьшилось на 14,2%.

На прошлой неделе в день проводилось в среднем 8465 тестов на Covid-19, выявлялось 825 новых случаев. 18% всех тестов были связаны со скринингом в образовательных учреждениях. Среди положительных тестов на Covid-19 6%, или 353, были связаны со скринингом в образовательных учреждениях, 94% - с тестированием остального населения.

Уровень репродукции вируса на прошлой неделе снизился до 0,71 по сравнению с 0,75 неделей ранее.

Снижение наблюдалось во всех возрастных группах и во всех регионах Латвии, но самые высокие показатели сохраняются в Латгале и Видземе.

Среди инфицированных на прошлой неделе 3644 человека не были вакцинированы от Covid-19 или не завершили курс вакцинации (63%), а 2132 человека (37%) были вакцинированы.

Средний уровень заболеваемости на 100 000 жителей в Европейском союзе и Европейской экономической зоне увеличился в течение недели с 383,9 до 471,5 случая.