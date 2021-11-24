Штатный протестующий Валентин Еремеев

Если сообщество организаторов пикетов можно назвать цирком, то Еремеев – это клоун. Он распространяет свои идеи через многочисленные сообщества и посты в Facebook, создавая ощущение, что работает сеть организаций, а на самом деле за ними состоит в основном он один. Одно из обществ – "Фронт народной власти" – суд закрыл по требованию Службы государственной безопасности в начале этого года. После этого Еремеев основал два других – "Профсоюз независимых учителей" и "Движение защиты детского здоровья". Выступая с последним словом, он начал собирать пожертвования, чтобы помочь другому провокатору, которого полиция задержала за вербальное нападение на депутата Юриса Пуце. Банк SEB, где у общества был счет, заблокировал его из-за риска для репутации банка.

Еремеев не рекламировал пикет Шлесерса 18 сентября, но использовал возможность произнести речь, облачившись в костюм Лачплесиса, чтобы его заметили. Оказывается, Шлесерс вовсе не хотел позволять ему говорить, но неформальный координатор Арнольд Бабрис убедил его, что это будет "человек из народа".

Из описанных дезинформаторов Еремеев является единственным, кто за свою деятельность попал в полицейский изолятор. В конце 2020 года полиция задержала его и бывшего фельдшера Марину Корнатовскую за распространение ложных сведений о Covid-19.

Чтобы заплатить назначенный Еремееву залог в размере 50 000 евро, его общество "Фронт народной власти" начало собирать пожертвования. Сколько собрало, неизвестно, потому что общество не представило годовые отчеты. Рождество на свободе Еремеев отпраздновал благодаря своей супруге, которая внесла сумму, определенную судом.

У нее есть две фирмы по производству и распространению косметики, которые производят продукты на базах в Балдоне. Прибыль одной из них, Organic Life Laboratory, в прошлом году составила 20 000 евро, оборот - 340 000. Вторая – Beauty Retail – заработала тысячу, а оборот составил 274 тысячи евро. Еремеев, кстати, значится в правлении последней. Интернет-магазин этой фирмы также торговал масками для лица, когда сам Еремеев выступал против них и даже сознательно устраивал провокации в общественном транспорте, находясь там без маски.

Валентин Еремеев еще в 2019 году активно использовал пикет медиков, чтобы собрать подписи о роспуске Сейма ФОТО: YouTube канал FronteTV

Произведенные семьей Еремеева косметические продукты в иностранных командировках рекламировал даже тогдашний президент Латвийской академии наук Оярс Спаритис. "Он сам меня нашел, и я гордо возил и показывал его продукцию с латвийским брендом", – рассказывает Спаритис. Он также пригласил Еремеева стать руководителем научного фонда академии с целью коммерциализации изобретений ученых. "Мой выбор не был успешным", – говорит Спаритис, выражая сожаление, что талантливый и предприимчивый человек "пошел по пути заблуждений".

Начало полное надежд было и у президента Латвийской торгово-промышленной палаты Айгара Ростовскиса, который в деятельности фонда участвовал как волонтер. Со временем возникли сомнения, потому что не было понятной стратегии деятельности фонда, а сам Еремеев начал участвовать в сомнительных мероприятиях. "Первым сигналом, после которого я начал задавать вопросы, была его деятельность вокруг Стамбульской конвенции. Он в этом закопался, предлагал что-то подписать. Я хотел отстраниться", – вспоминает Ростовскис.

В последний раз Ростовскис с Еремеевым встречался в конце лета. Пошел в Латвийскую академию наук, где Еремеев снимает помещения, и попросил снять свое фото с домашней странички фирмы Еремеева. Еремеев обещал это сделать, но ничего не случилось. Страничка исчезла через час после того, как Re:Baltica спросила Еремеева об этом.

В помещениях Академии наук Еремеева и его единомышленников полиция недавно разогнала и наказала за неразрешенное собрание во время установленных Covid-19 ограничений.