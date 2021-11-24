Киану Ривз рассказал, что женат на Вайноне Райдер. И уже почти 30 лет - это как?
Голливудский актер Киану Ривз назвал себя супругом актрисы Вайноны Райдер. Об этом сообщает Esquire.
Голливудский актер Киану Ривз назвал себя супругом актрисы Вайноны Райдер. Об этом сообщает Esquire.
Ранее актриса шутила, что у них с Ривзом настоящий брак. Артист заявил, что формально он действительно женат на Вайноне, поскольку в 1992 году они сыграли возлюбленных Джонатана Харкера и Мину Мюррей в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Дракула".
"Вайнона говорит, что мы супруги. Коппола тоже так считает. Так что, я думаю, мы поженились на глазах у Бога", - отметил Киану Ривз.
Романа между артистами никогда не было, поэтому к этой ситуации они просто относятся с юмором. С 2011 года Вайнона встречается с модельером Скоттом Маккинли Ханом, в свою очередь, Киану в 2019-м вышел в свет с художницей Александрой Грант.
В прошлом году Райдер рассказала, что во время съемок "Дракулы" Фрэнсис Форд Коппола пытался заставить Киану Ривза и Энтони Хопкинса оскорблять ее, чтобы актриса заплакала. Они не стали этого делать, но режиссер продолжал обзывать Райдер - безрезультатно. По словам звезды, у нее была абсолютно противоположная реакция на сказанное режиссером. Актриса подчеркнула, что находится с Копполой в хороших отношениях.
Кстати, на момент работы над фильмом Вайнона находилась в отношениях с Джонни Деппом - они встречались с 1990 по 1993 год, и их до сих пор считают одной из главных пар Голливуда и символом целой эпохи.