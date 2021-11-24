Киану Ривз рассказал, что женат на Вайноне Райдер. И уже почти 30 лет - это как?

Ранее актриса шутила, что у них с Ривзом настоящий брак. Артист заявил, что формально он действительно женат на Вайноне, поскольку в 1992 году они сыграли возлюбленных Джонатана Харкера и Мину Мюррей в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Дракула".

Дело в том, что на съемочной площадке их "поженил" настоящий священник из Румынии.

"Вайнона говорит, что мы супруги. Коппола тоже так считает. Так что, я думаю, мы поженились на глазах у Бога", - отметил Киану Ривз.

Романа между артистами никогда не было, поэтому к этой ситуации они просто относятся с юмором. С 2011 года Вайнона встречается с модельером Скоттом Маккинли Ханом, в свою очередь, Киану в 2019-м вышел в свет с художницей Александрой Грант.

В прошлом году Райдер рассказала, что во время съемок "Дракулы" Фрэнсис Форд Коппола пытался заставить Киану Ривза и Энтони Хопкинса оскорблять ее, чтобы актриса заплакала. Они не стали этого делать, но режиссер продолжал обзывать Райдер - безрезультатно. По словам звезды, у нее была абсолютно противоположная реакция на сказанное режиссером. Актриса подчеркнула, что находится с Копполой в хороших отношениях.