Юрий Лоза отсудил у Первого канала более 10 000 евро за использование его песни в шоу "Голос"
Мосгорсуд удовлетворил иск музыканта Юрия Лозы к Первому каналу, взыскав в пользу артиста один миллион рублей (около 11-12 тыс. евро), сообщает "Медуза".
Мосгорсуд удовлетворил иск музыканта Юрия Лозы к Первому каналу, взыскав в пользу артиста один миллион рублей (около 11-12 тыс. евро), сообщает "Медуза".
"Суд удовлетворил требования истца частично, постановил взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 1 миллиона рублей и судебные расходы, в остальной части - отказать", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Лоза потребовал запретить трансляцию своей песни "Плот" в программе "Голос". Артист обвинил канал в нарушении исключительных прав на песню, а также в ее незаконном использовании. Сумма компенсации, которую он требовал, - четыре миллиона рублей (около 48 тыс. евро).
Агентство "Москва" сообщало, что в иске утверждалось, что канал "существенным образом испортил произведение автора, создав неприемлемую для создателя версию оригинала".
Артист также утверждал, что ведущие и члены жюри шоу позволили себе "непристойную иронию, а также распространение несоответствующих фактов из биографии автора, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию".
По итогам разбирательства Лоза заявил, что Первый канал вряд ли будет согласен с решением Мосгорсуда. "Когда они заплатят, тогда и будем говорить. Я не верю, что Первый канал оставит все как есть", - сказал Лоза радиостанции "Говорит Москва".