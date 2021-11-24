Ср, 24.11.2021
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Юрий Лоза отсудил у Первого канала более 10 000 евро за использование его песни в шоу "Голос"

Юрий Лоза ФОТО: скриншот

Мосгорсуд удовлетворил иск музыканта Юрия Лозы к Первому каналу, взыскав в пользу артиста один миллион рублей (около 11-12 тыс. евро), сообщает "Медуза". 

"Суд удовлетворил требования истца частично, постановил взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 1 миллиона рублей и судебные расходы, в остальной части - отказать", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Лоза потребовал запретить трансляцию своей песни "Плот" в программе "Голос". Артист обвинил канал в нарушении исключительных прав на песню, а также в ее незаконном использовании. Сумма компенсации, которую он требовал, - четыре миллиона рублей (около 48 тыс. евро).

Агентство "Москва" сообщало, что в иске утверждалось, что канал "существенным образом испортил произведение автора, создав неприемлемую для создателя версию оригинала". 

Артист также утверждал, что ведущие и члены жюри шоу позволили себе "непристойную иронию, а также распространение несоответствующих фактов из биографии автора, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию".

По итогам разбирательства Лоза заявил, что Первый канал вряд ли будет согласен с решением Мосгорсуда. "Когда они заплатят, тогда и будем говорить. Я не верю, что Первый канал оставит все как есть", - сказал Лоза радиостанции "Говорит Москва".


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