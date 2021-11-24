Юрий Лоза отсудил у Первого канала более 10 000 евро за использование его песни в шоу "Голос"

"Суд удовлетворил требования истца частично, постановил взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 1 миллиона рублей и судебные расходы, в остальной части - отказать", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Лоза потребовал запретить трансляцию своей песни "Плот" в программе "Голос". Артист обвинил канал в нарушении исключительных прав на песню, а также в ее незаконном использовании. Сумма компенсации, которую он требовал, - четыре миллиона рублей (около 48 тыс. евро).

Агентство "Москва" сообщало, что в иске утверждалось, что канал "существенным образом испортил произведение автора, создав неприемлемую для создателя версию оригинала".

Артист также утверждал, что ведущие и члены жюри шоу позволили себе "непристойную иронию, а также распространение несоответствующих фактов из биографии автора, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию".