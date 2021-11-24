Первым крупным артистом на фестивале Positivus объявлен A$AP Rocky

A$AP Rocky - один из популярнейших исполнителей хип-хопа последних лет. Он стал первым рекламным лицом французского модного дома Dior афроамериканского происхождения. Второй студийный альбом рэпера At.Long.Last.A$AP (2015) был продан более чем в 1,4 млн экземпляров и получил статус платинового.

В свою очередь, оцененный критиками фильм "Наркотик" (Dope) с участием музыканта попал в топ-5 самых просматриваемых фильмов в США за первые выходные. В 2016 году рэпер также стал креативным директором MTV Labs.

Портфолио A$AP Rocky насыщено масштабными проектами в сфере искусства, моды, кино и телевидения. Его долгожданный дебютный альбом Long.Live.A$AP (2013) поразил публику сопровождающим его синглом Goldie. За успешным дебютом последовал студийный альбом 2015 года At Long Last A$AP, который возглавил чарты.

В 2018 году третий сольный альбом Testing занял 4-е место в списке Billboard 200. В апреле 2019 года A$AP Rocky и Joey Bada$$ записали совместную песню Too Many Gods, которая вошла в сборник For the Throne: Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones.

Недавно имя рэпера прозвучало в прессе в связи с дракой в Стокгольме.

A$AP Rocky - Praise The Lord (Da Shine)

Этой осенью артист повторно издал дебютный микстейп Live. Love. ASAP - он впервые был выпущен на музыкальных стриминговых сервисах. В переиздание была включена новая песня Sandman, спродюсированная Kelvin Krash и Clams Casino, треки Kissin’ Pink и Out of This World были вырезаны.