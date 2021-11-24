США запустили космический зонд для столкновения с астероидом

Asteroid Dimorphos: we're coming for you!



Riding a @SpaceX Falcon 9 rocket, our #DARTMission blasted off at 1:21am EST (06:21 UTC), launching the world's first mission to test asteroid-deflecting technology. pic.twitter.com/FRj1hMyzgH — NASA (@NASA) November 24, 2021

Плановое столкновение с астероидом Диморфос должно произойти в октябре 2022 года. В NASA рассчитывают, что миссия DART стоимостью 330 млн долларов позволит получить новые данные о том, как защитить Землю от астероидов.

Диморфос - спутник астероида Дидимос - имеет диаметр около 160 метров. В настоящее время он не представляет опасности для Земли, и миссия NASA спланирована таким образом, что он не будет представлять угрозы и после столкновения с зондом.

Европейская миссия Hera

После столкновения орбитальный период Диморфоса, составляющий сейчас около 12 часов, должен сократиться не менее чем на 73 секунды, а возможно, даже на 10 минут. На 2024 год запланирована миссия Европейского космического агентства ESA под названием Hera, которая позволит более тщательно изучить последствия столкновения с астероидом.