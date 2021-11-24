США запустили космический зонд для столкновения с астероидом

Плановое столкновение с астероидом Диморфос должно произойти в октябре 2022 года. В NASA рассчитывают, что миссия DART стоимостью 330 млн долларов позволит получить новые данные о том, как защитить Землю от астероидов.
Диморфос - спутник астероида Дидимос - имеет диаметр около 160 метров. В настоящее время он не представляет опасности для Земли, и миссия NASA спланирована таким образом, что он не будет представлять угрозы и после столкновения с зондом.
После столкновения орбитальный период Диморфоса, составляющий сейчас около 12 часов, должен сократиться не менее чем на 73 секунды, а возможно, даже на 10 минут. На 2024 год запланирована миссия Европейского космического агентства ESA под названием Hera, которая позволит более тщательно изучить последствия столкновения с астероидом.
В настоящее время ученым не известны астероиды, которые в обозримом будущем способны врезаться в Землю. В целом исследователи идентифицировали около 27 тысяч астероидов вблизи нашей планеты. Около 10 тысяч из них имеют диаметр более 140 метров.