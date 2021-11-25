Бывший дипломат Рудольф Бреманис долго пытался стать знаменитым. Сначала с женщинами в желтой прессе, потом попытками поймать волну популярности KPV.LV, а теперь - примазываясь к акциям против ограничений в связи с пандемией Covid-19.

Однако ближе всего к славе он был в марте 2017 года, когда за обеденный стол в Дубае удалось усадить тогдашнего президента Латвии Раймонда Вейониса со свитой, который в тот момент гостил с визитом в ОАЭ и местного саудовского бизнесмена. Как черт из табакерки там вынырнул ранее известный как олигарх Айнар Шлесерс с сыном. Представители властей после божились, что не знали, что Шлесерс придет, а приглашение проверяли, пользуясь поиском в интернете.

Давний бизнес-партнер Шлесерса Виестурс Козиолс, который в то время хотел продать часть своего предприятия Халифе Аль-Саифу, в качестве десерта предложил возможность получить вид на жительство. Клиента ему предоставил Бреманис, который свою роль описывает таким образом: "Просто познакомил". Этот ужин должен был стать вишенкой на торте, которая показала бы серьезность партнеров - ведь к ним за стол можно усадить президента страны. За столом был и на тот момент занимавший должность госсекретаря МИД Андрей Пилдегович, который знал, что это не государственное мероприятие, так как Бреманиса уже месяц как по-тихому отозвали из ОАЭ. "Это я знал, но не знал, что он будет на том ужине. На тот момент нам еще не были известны все факты о его незаконной деятельности. Я узнал об этом ужине от бывшего президента. Информация была о том, что есть инвесторы из стран Персидского залива, которые интересуются Латвией и ее экономическим потенциалом. Он попросил присоединиться", - рассказал Re:Baltica Пилдегович.

Через несколько недель после ужина Халифа Аль-Саиф с сыном стали акционерами фирмы Козиолcа Sorento, свидетельствую данные Регистра предприятий.

Козиолс с Бреманисом познакомились в 2010 году, когда последний в качестве советника посольства Латвии в США сопровождал представителей Trump Organisation во время визита в Латвию, рассказал Козиолс Re:Baltica (тогда Шлесерс с Козиолсом мечтали вместе с Трампом построить Лас-Вегас на Закюсале. - Прим. ред.) Когда Бреманис представлял Латвию в ОАЭ, Козиолс просил познакомить с возможными инвесторами, так как задача дипломатов - в том числе помогать предпринимателям. Он не знает, сколько клиентов ему "подогнал" Бреманис, но между ними деловых отношений нет.

Спустя два года после прославившегося ужина прокуратура обвинила Бреманиса в том, что он в качестве должностного лица злоупотреблял служебным положением и действовал вопреки интересам своей службы и в период с 2013 по 2016 год украл у государства и присвоил государственные средства в размере более чем 102 721 евро. Следователи знали и о том, что чиновник приторговывал видами на жительство, но в конце решили, что это не этично, но законно.

С начала процесса адвокат Бреманиса просил сделать его закрытым, так как в нем будут обсуждаться внутренняя работа МИД и документы с ограниченным доступом, с чем согласился МИД. Однако Re:Baltica считает, что право общества знать о возможных преступлениях чиновников и присвоении государственного имущества важнее, чем сокрытие внутренних процессов министерства от чужих глаз. Особенно потому, что многие ветераны дипломатии описывали это как самую большую финансовую аферу в истории МИД с момента его восстановления. Естественно, рождается вопрос, каким образом она могла существовать годами, никем не замеченная.

Re:Baltica без ссылок на документы с ограниченным доступом впервые сообщает, за что судят Бреманиса.

Речь идет о мошенничестве при аренде служебной квартиры, подделанных банковских чеках и присвоении страховых выплат.

Фиктивный договор на квартиру

Беды Бреманиса начались с того момента, как он потерял допуск к государственной тайне и в январе 2017 года был неожиданно отозван из ОАЭ. Бреманис заявил Re:Baltica, что не потерял допуск, просто у того "кончился срок", а с работы он ушел по собственной воле. Однако это не соответствует фактам - служебный допуск или продлевают, или нет, и он подал в отставку тогда, когда стало ясно: в МИД работать он больше не сможет. "Допуск отозвали после того, как он потерял доверие министерства. Было достаточно оснований сделать вывод, что он занимался незаконными вещами. Подробнее не хочу комментировать", - сказал Re:Baltica Пилдегович.

Перед этим карьера Бреманиса шла как по маслу: стажировка в Госдепартаменте США, работа в престижном вашингтонском посольстве, командировка в Афганистан, руководство департаментом МИД по развитию экономических связей, открытие посольства в ОАЭ. Обаятельный, расторопный - чиновники во время визитов были в восторге.

Однако теперь надо было впопыхах возвращаться в Ригу, а также оставить арендованную служебную квартиру. Бреманис заявил МИД, что хозяин отказался вернуть залог, так как нужно было покрыть стоимость мелкого ремонта. Министерство для нужд бухгалтерии попросило предоставить доказательство.

Бреманис прислал его. Однако выяснилось, что женщина, которая подписала документ, не подписывала его, а хозяин подтвердил, что залог полностью возвращен Бреманису. Более того, выяснилось, что изначально за квартиру в престижном здании Etihad Towers заплатил не он сам, а фирма, принадлежащая бывшему почетному консулу Латвии в Пакистане, который никак не связан с ОАЭ. (Это не нормальная практика, но на тот момент вопросов не было. Когда МИД начал подозревать о "возможных связях почетного консула с незаконными действиями Бреманиса", его отстранили от должности, но только в 2019 году, сообщили в МИД Re:Baltica.)

Позже Бреманис заключил фиктивную сделку об аренде с женой единственного постоянного работника посольства, которой МИД перечислил в качестве арендной платы за год 40 500 евро. При этом стоимость аренды была на 7000 евро меньше.

Когда Бреманиса поймали, он договорился с МИД, что вернет 17 422 евро. При перечислении он указал, что "берет на себя моральную ответственность за потери".

Подделка банковских чеков

Бреманису могло показаться, что он вышел сухим из воды. Но это был не конец - расследование клубка подозрительных сделок только началось.

В ОАЭ по-прежнему популярен способ оплаты чеками. То есть банк выдает клиенту чековую книжку, а он, когда хочет расплатиться, выписывает чек. Банк на этом основании выплачивает адресату деньги.

Бреманис сделал копию чековой книжки.

По его заданию единственный на тот момент помощник посольства Хосам Элимам искал местных, которые за небольшую плату позволили бы использовать свои имена в качестве адресатов чеков. После обналичивания деньги возвращались Бреманису. В МИД приходил чек с таким же номером, датой, но с другим получателем - гостиницей, рестораном. Судя по чекам, в ОАЭ бурно происходили мероприятия по случаю президентуры Латвии в Евросоюзе.

Подделан был и самый первый полученный МИД чек - 15 000 евро за концерт по случаю открытия президентуры.

МИД констатировал поддельные счета и чеки как минимум, на сумму в 199 500 дирхамов (почти 50 000 евро), но, скорее всего, сумма была больше. Запрос оригиналов чеков из банков ОАЭ - дорогая процедура. В какой-то момент было принято решение, что обнаруженного количества достаточно, чтобы доказать факт мошенничества.

Присвоение выплат по страховке

Весной 2016 года в Дубае интенсивно шли дожди. Бреманис умудрился повредить Mercedes посольства, когда пытался добраться до места назначения в объезд. Страховые агенты сделали вывод, что машину уже не спасти, и предложили выплатить страховку в полном объеме.

По информации Re:Baltica, Бреманис в качестве должностного лица просил выплатить ее либо в качестве анонимного чека (который может обналичить любой человек, обладающий оригиналом), или как чек на его имя, так как у посольства якобы нет счета (что невозможно, так как посольство существует уже два года).

Но страховая компания выписала чек на имя посольства. В тот же самый день деньги - 142 000 дирхамов (примерно 35 500 евро) были перечислены на счет, а Бреманис снял их со счета в виде наличных.

Министерству были отправлены поддельные банковские документы, в которых транзацкция не появляется.

В МИД он сообщил, что страховщики не выплатят деньги, но дадут другой автомобиль взамен, и просил его принять.

Каким образом это возможно?

Одной из причин, по которой длительное мошенничество было возможно, был факт, что Бреманис в качестве временного уполномоченного бухгалтера (готовившего открытие посольства) проработал не обычные полгода, а два с половиной. Не было принципа "четырех глаз" или внешнего контроля. Кроме него в посольстве работал только один человек, который вместе с женой был замешан в совершении преступных действий. Сами они заявили, что материальных благ не получали и боялись, что потеряют работу.

Re:Baltica не удалось отыскать другого случая, когда временный уполномоченный делопроизводитель так долго бы работал один. МИД не дал ясного ответа на вопросы о причинах такой ситуации. Ответить не смог и Пилдегович. Именно в его время работы на ключевых постах МИД карьера Бреманиса пережила взлет: из-за нехватки людей и ресурсов были случаи, когда временно уполномоченные работали сами по себе год и дольше, но это не было оптимальным решением. "К несчастью, мы положились на честность Рудольфа, его репутацию и компетентность. К несчастью, сам господин Бреманис уничтожил и опорочил свою карьеру, жизнь и репутацию. Теперь он на скамье подсудимых, и суд должен решить, насколько тяжело он провинился", - сказал Пилдегович.

Бреманис и Пилдегович ФОТО: Re:baltica

"Я бы не назвал его своим протеже, я был на ответственных постах в посольствах в Вашингтоне, Нью-Йорке, я был в ответе за всех своих работников в одинаковой мере. Не хочу как-то выделять в этом смысле его", - сказал Re:Baltica Пилдегович.

Бреманис отказался прокомментировать обвинения, так как из-за закрытого судебного процесса у него нет таких прав. Однако он полностью полагается на судебную систему и защищает свою невиновность. Служба государственной безопасности (VDD), которая расследовала дело, отказалась комментировать его, так как оно передано в суд. МИД в официальном ответе указал, что о деталях не будет говорить, но тем, что Бреманис призван к ответственности, доволен, так как подозрения в незаконной деятельности и использовании служебного положения в корыстных целях навредили репутации министерства.

Следующее заседание суда было запланировано на январь.

Пришло время снимать кино

С момента прекращения карьеры дипломата по поводу бизнеса Бреманиса ничего не ясно. В начале он пытался заниматься видами на жительство. Однако одна из его компаний в минусе, а часть второй арестована в рамках уголовного дела. Он заявил Re:Baltica, что консультирует разные бизнесы.

Заметнее всего его деятельность по популяризации попыток Шлесерса вернуться в политику.

В августе этого года Бреманис был одним из организаторов так называемого "Балтийского пути", который жестко осудили организаторы оригинального Балтийского пути.

По его словам, деньги на рекламу мероприятия пожертвовали разные люди. Виды мероприятия с вертолета снимали авторы документального кино из объединения EDART.tv. Они также снимали мероприятия Алдиса Гобземса и Шлесерса (интервью взяли только у Шлесерса). Совладелец EDART.tv Эдгар Айварс сказал Re:Baltica, что это лишь совпадение. Бреманис просил, чтобы они сняли эти мероприятия. Они делали все бесплатно (Бреманис на портале Linkedin указал, что является директором по развитию этого объединения).

ФОТО: Re:baltica

Организаторами "Балтийского пути" от Эстонии были создатели портала Telegram.ee, которые зарабатывают на дезинформации крупные суммы. Бреманис в социальных сетях рассказал, что учился вместе с основателем этой компании в университете Конкордии. Как организатор со стороны Литвы на домашней странице был указан малоизвестный активист. Но в посвященном мероприятию документальном фильме появляется более значимый литовец - Антанас Кандротас, который этим летом в ходе протестов против строгих ограничений у литовского парламента спровоцировал конфронтацию с полицией, в ходе чего в сторону полицейских полетели камни.