"Есть попса голимая, а есть популярная музыка". Долина о Моргенштерне и не только

О Вале Karna.val, Моргенштерне и Славе Марлоу

66-летняя артистка отметила, что, по ее мнению, на современной сцене практически нет хороших музыкантов - молодежь думает лишь о деньгах. "Мы живем в такое странное время, когда голоса и профессионализм никому не нужны. (...) В своей школе я учу петь красиво, хочу, чтобы ученики стали настоящими профессионалами. Я не скрываю свой возраст, мне не так много осталось, поэтому хочется, чтобы завтрашний день заняла достойная смена", - сказала Долина.

В YouTube-шоу "Музыкалити" артистка раскритиковала Валю Karna.val, заявив, что у девушки нет ни слуха, ни голоса. Сейчас ее мнение не поменялось.

"Я не на Валю рассердилась, рассердилась на то, что ведущий программы Макс Галкин поставил меня в неловкое положение… Моя внучка уже не слушает Karna.val, на нее передача такое впечатление произвела. Конечно, хочется молодежь развернуть в сторону качественной музыки, но, боюсь, мне это сделать не удастся, потому что у молодых многомиллионная армия почитателей", - сказала певица.

Звезда подчеркнула: "Есть попса голимая, песенки-однодневки, а есть популярная музыка. Я в эту сторону, я - популярная музыка. Попса - это не очень уважительное отношение к искусству, я даже не помню фамилий современных авторов".

Гордеева поинтересовалась, с кем бы певица никогда не согласилась записать песни. Долина указала на Моргенштерна. Все потому, что рэпер "недостойно себя ведет" и ей "просто не интересен".

Но все-таки нашлось несколько артистов, с которыми она не отказалась бы поработать - это Slava Marlow и Niletto.

Об отношениях

Катерина Гордеева прямо спросила, влюблена ли сейчас в кого-то артистка. Та ответила положительно, но указала, что снова замуж выходить не планирует. До этого Долина была замужем трижды - все три супруга были в профессии и даже работали вместе с Долиной. Артистка не стала скрывать, что так ей было проще.

"Когда человек на твоей волне, он понимает, что тебе надо, чтобы у тебя всегда звучал голос, чтобы ты была в форме", - отметила звезда.

Инициатором разводов все три раза была именно Долина.