Автобусы выездной вакцинации в столице будут работать до 5 декабря
Автобусы выездной вакцинации в Риге будут обслуживать жителей до 5 декабря, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.
Автобусы выездной вакцинации в Риге будут обслуживать жителей до 5 декабря, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.
Выездная вакцинация проводится по принципу так называемой "живой очереди", предварительной регистрации не требуется. С собой необходимо взять удостоверяющий личность документ.
В автобусах доступны следующие вакцины: Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Janssen от Johnsons&Johnsons.
Пропускная способность каждого выездного прививочного пункта составляет 75-100 человек. Пожилым людям обеспечивается приоритет в очереди.