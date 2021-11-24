Ср, 24.11.2021
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Александр Лукашенко

Автобусы выездной вакцинации в столице будут работать до 5 декабря

Автобус выездной вакцинации от Covid-19 на станции "Заусулаукс" в Риге ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Автобусы выездной вакцинации в Риге будут обслуживать жителей до 5 декабря, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.

Выездная вакцинация проводится по принципу так называемой "живой очереди", предварительной регистрации не требуется. С собой необходимо взять удостоверяющий личность документ.

В автобусах доступны следующие вакцины: Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Janssen от Johnsons&Johnsons.

Пропускная способность каждого выездного прививочного пункта составляет 75-100 человек. Пожилым людям обеспечивается приоритет в очереди.


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