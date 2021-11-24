Ушел из жизни выдающийся латвийский композитор Мартиньш Браунс

Мартиньш Браунс родился 17 сентября 1951 года в Риге в семье врачей. Он учился в Высшей музыкальной школе Эмиля Дарзиньша по классам фортепиано, хора и хорового дирижирования, а также на факультете теории музыки, где он также изучал композицию у Гедерта Раманса. В 1970 году он начал обучение в Латвийской государственной консерватории имени Язепса Витолса в классе композиции Адолфа Скулте, которую окончил в 1975 году со степенью композитора и учителя музыки.

Мартиньш Браунс стал известен широкой публике как участник и руководитель различных рок-музыкальных ансамблей и групп, а самые продуктивные годы его работы были связаны с группой Sīpoli - одной из лучших латвийских рок-групп всех времен.

Композитор был заведующим музыкальным отделом Латвийского национального театра, художественным руководителем камерного хора Sindi putnu dārzs.

Браунс сочинял музыку к театральным постановкам и фильмам, его произведения исполняются на Вселатвийском празднике песни и танца. Композиция "Солнце, гром, Даугава" получила особое признание далеко за пределами Латвии.

Браунс был членом Союза кинематографистов Латвии и Союза композиторов. Он семь раз был лауреатом премии Lielais Kristaps, также несколько раз назывался лучшим театральным композитором. В 2001 году получил награду Министерства культуры Латвии за творческий вклад в обогащение латвийской культуры (Sapnis par Rīgu). 3 мая 2018 года Браунс был награжден Орденом Трех звезд 4 степени "За заслуги в культуре и выдающийся многогранный творческий вклад в музыку Латвии".