Бразильский блогер Фелипе Габриэль покидает Латвию: он больше не может здесь жить

В Instagram Фелипе сообщил, что его время в Латвии истекло.

"Спасибо вам. В следующем году исполнится семь лет с тех пор, как я стал жить в Латвии, но, похоже, у меня больше нет возможности здесь находиться. С каждым годом все труднее и труднее получить документы, навести порядок в моих делах. Я получил официальную работу и все, что спрашивала служба миграции. В итоге, ничего не вышло и мне больше не разрешено жить здесь. Это больно, потому что я живу здесь уже шесть лет. Грустно улетать сейчас. Я знаю, что могу многое дать. Но может быть настало время уезжать", - заявил проживающий в Латвии бразилец.

Он продолжил: "Спасибо, что следили за мной все эти шесть лет. Мне очень нравится это место, скорее всего я вернусь. Я постараюсь приехать следующим летом. Это так грустно, что после того, как я здесь живу, я должен улетать. Это жизнь, и я действительно ценю то, что вы у меня есть.

Латвия изменила мою жизнь. Я очень благодарен за это. Здесь я встретил любовь - Резию.

Все люди, которые должны мне деньги, которые ставили мне палки в колеса, я вам все прощаю. Простите меня, если я сделал что-то плохое в течение этих шести лет, но я думаю, что сделал больше хорошего, чем плохого.

Это не "прощай", может, "до свидания". Всем спасибо и не забывайте - в Латвии все хорошо! Завязывайте с этим "все плохо".

"Следуйте за своей мечтой. Впервые я приехал в Латвию семь лет назад с одним чемоданом. Я никого здесь не знал и не знал языка. Все, что у меня сейчас есть, это потому что я следовал за своими мечтами. Не бойтесь мечтать! Нам всем нужно больше любви - в семье, с друзьями. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Скажите своим родственникам сегодня, что вы их любите, потому что вы не знаете, будет ли такая возможность завтра. Латвия - безопасное место, и мне здесь очень нравится", - сказал он в заключении.

Фолловеры Фелипе выразили удивление такой новости. Певец Роберто Мелони был удивлен отъезду блогера:

"Действительно ли такому человеку, как ты, который является отличным примером иностранцам и местным, которые даже не могут поблагодарить или не хотят оставаться в Латвии, необходимо уезжать? У меня нет слов, но я надеюсь, что кто-нибудь из управляющий страной посмотрит это видео и дадут гражданство Латвии, чтобы ты мог приехать в любое время без проволочек и х***** (простите за мой французский). То, что с тобой случилось, очень несправедливо, но, конечно, ты - человек мира и найдешь единомышленников где угодно и будешь счастлив".