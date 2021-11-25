Ноутбук, который подходит к рождественской елке

Широкий экран, узкие края

Отдельного рассказа заслуживает 14,2-дюймовый дисплей FullView с разрешением 2,5K. Черные края, окружающие его, имеют ширину всего полдюйма по бокам и сверху, но внизу Huawei довольствуется линией в один сантиметр (многие другие производители тратят эту широкую нижнюю полосу для названия бренда). В результате экран, который вы используете, "опускается" почти до основания, занимает 90% площади покрытия и имеет соотношение сторон 3:2, что нетипично близко к форме квадрата. Сверху достаточно места даже для веб-камеры 720p, которая вернулась на свое обычное место в этой модели после экспериментов со встроенной кнопкой клавиатуры. Таким образом, камера способна полностью обеспечивать функцию распознавания лиц. Возможно, ограниченное пространство стало препятствием, чтобы разместить видеоустройство более высокого качества 1080p в верхней части крышки, что больше соответствовало бы требованиям эпохи и ценовому диапазону.

Экран может похвастаться не только разрешением 2520x1680 пикселей, но также яркостью 400 нит и частотой обновления 90 Гц, что является хорошей новостью для тех, кто отдыхает за компьютерной игрой между работой или учебой. Чтобы сэкономить заряд батареи, вы можете переключиться на 60 Гц с помощью одной комбинации клавиш и заняться офисной работой. Хотя LTPS LCD-дисплей, используемый в этом устройстве, не такой яркий, как технология OLED, используемая в более дорогих моделях, нет причин жаловаться на общую цветовую гамму. Может быть, только в очень ярких цветах не хватает сочности. OLED-дисплей, для сравнения, ярко-зеленый или красный показывает насыщеннее.

Подключение устройства

Четыре динамика Huawei Sound не издают лишний шум, но звук сбалансированный и приятный, как со спокойной музыкой, так и с безумным рок-концертом. Они также довольно хорошо обрабатывают видеозвонки, позволяя вам точно слышать слова собеседника, а четыре микрофона четко считывают, что вы говорите. К разговору добавляется система шумоподавления под руководством искусственного интеллекта, которая удаляет ненужные фоновые звуки, предотвращая их передачу другим участникам встречи. Интересно, что на левой стороне корпуса есть разъем для наушников 3,5 мм, хотя индустрия в целом все больше подталкивает клиентов к переходу на беспроводные решения.

Возможностей процессора Intel Core i5 11-го поколения и 16 ГБ оперативной памяти достаточно для повседневной работы и использования знакомой по предыдущим моделям Huawei Share. Если кто-то эту информацию пропустил: Share позволяет легко подключать к компьютеру по беспроводной сети другие устройства - планшет или смартфон. Содержимое вашего телефона отображается на экране вашего компьютера в виде отдельной папки, из которой вы можете перетащить любой файл на свой MateBook 14s, и он будет скопирован. Вы также можете открыть приложение для обмена сообщениями в телефоне и написать свои ответы с помощью клавиатуры. В свою очередь редактируемые задания можно переносить на планшет и обрабатывать цифровым стилусом. Вы также можете использовать два экрана для совместной работы и подключить монитор большего размера по беспроводной сети. Возможностей много и бесчисленное количество пользователей мечтали о такой простой синхронизации годами.

Один провод для всего

Приятно, что MateBook 14s идет в комплекте с портативным кабелем USB-C, обеспечивающим зарядку мощностью 90 Вт. Он лишь немного больше обычных зарядных устройств для телефонов и заряжает батарею на 60 Втч менее чем за час. Вы также можете использовать то же зарядное устройство для зарядки телефона. Значит, в сумке будет на один провод меньше.

ФОТО: Alise Cesniece

Срок службы батареи зависит от использования. При работе с текстовым редактором и воспроизведении музыки в фоновом режиме компьютер работал менее 11 часов без подзарядки, и, по сути, его нужно было заряжать один раз в день. С другой стороны, если активировать обновление экрана 90 Гц, установить яркость почти на максимум и воспроизвести видео в полноэкранном режиме, батарея разрядится через 9-10 часов.