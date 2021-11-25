Хандрите и хочется все бросить? Преподаватель RSU о том, в чем на самом деле может быть причина

Вы также можете испытывать симптомы депрессии, которые включают:
- непреодолимое чувство печали, безнадежности и беспомощности;
- бессонница или чрезмерная сонливость;
- потеря интереса к занятиям, которые вам когда-то нравились;
- вялость;
- чрезмерная потеря веса или увеличение веса;
- потеря аппетита;
- проблемы с концентрацией внимания;
- забывчивость;
- потеря сексуального интереса;
- головные боли или боли в спине;
- выраженное беспокойство;
- мысли о смерти или самоубийстве.
Кто больше подвержен риску дефицита витамина D?
Особенно плохо недостаток витамина D сказывается на настроении и склонности к депрессии у людей от 60 лет и старше. Факторы риска выглядят так:
1. Ожирение: люди, чей индекс массы тела составляет 30 и выше, чаще страдают от недостатка витамина D;
2. Возраст: по мере старения кожа становится менее эффективной в синтезе витамина D. Пожилые люди также склонны ограничивать время нахождения на солнце и могут придерживаться диеты с недостаточным количеством витамина D.
"Поскольку этот витамин очень важен для правильного функционирования мозга, прием профилактической дозы международных единиц витамина D в день уже улучшит настроение", - рассказывает специалист по питанию, добавляя, что самые популярные дозировки витамина D - 1000, 2000 и 4000 МЕ в день. "Примечательно, что из года в год профилактические дозы лишь увеличиваются: раньше таковой считались 400-800 МЕ, а сегодня ряд ученых говорит, что и 4000 МЕ в день являются профилактической дозой, которой можно принимать без опаски. Но я все же убеждена, что, чтобы понять, какая дозировка нужна именно вам, следует проконсультироваться с лечащим врачом", - комментирует Ксения.
Как восполнить уровень витамина D?
Общеизвестно, что витамин D в крови вырабатывается во время пребывания на солнце, однако этот факт вызывает много неверных трактовок. "Исследование Oilesen D3 & Norstat Latvija показало, что 38% латвийцев считают, что и в Латвии, пребывая на солнце, можно получить достаточно витамина D. Это не так - у нас слишком мало солнечных дней и мы слишком северная страна, кроме того, накопить витамин D за лето на долгую зиму невозможно: уже через несколько недель он выводится из организма. Есть и другие опасные мифы: например, каждый десятый (11%) думает, что восполнить витамин D можно, сидя у закрытого окна, а еще 5% - что это можно сделать в солярии. 14% считают, что надлежащий уровень витамина D можно поддержать посредством правильного питания. Но на самом деле для этого нужно съедать примерно 250 граммов лосося (или другой жирной рыбы) в день - очень обременительная и недешевая диета получится, - рассказывает преподаватель RSU, - Если есть много жирной рыбы не получается, также, как и часто бывать в южных странах, специалисты рекомендуют дополнительно принимать витамин D.5 Для детей с одного месяца это вообще обязательно и является рутинным назначением семейного врача", - комментирует специалист по питанию.