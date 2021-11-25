Чт, 25.11.2021
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Уга Думпис

Хандрите и хочется все бросить? Преподаватель RSU о том, в чем на самом деле может быть причина

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Maridav

В серый и холодный ноябрь, да еще и в нынешней ситуации в стране не удивительно, если вы чувствуете, что силы на пределе, энергия заканчивается и настроение - "никакое". Порой речь идет не просто о хандре - депрессия уже давно входит в топ-5 самых распространенных заболеваний и является болезнью 21 века, от которой страдает 280 миллионов человек или 5% взрослого населения. 

Что же делать и могут ли такие тривиальные вещи как питание и более здоровый образ жизни действительно помочь справиться с осенней хандрой и недостатком энергии? А с депрессией? Отвечает преподаватель Рижского университета им. Страдиня (RSU) Ксения Андриянова.

Как понять, что есть проблема?

"Мы часто недооцениваем значимость простых вещей, таких, как свежий воздух, солнечный свет, крепкий сон и правильное питание. Может оказаться так, что Вы хотели изменить всю свою жизнь - бросить партнера, работу и уехать в деревню выращивать кур, а все, что вам на самом деле было нужно - это проверить уровень витамина D в крови", - рассказывает преподаватель Рижского университета имени Паула Страдыня, добавляя, что есть исследования, которые выявили корреляцию между дефицитом витамина D и депрессией и некоторыми другими разновидностями ментальных расстройств.

Итак, признаки, что у Вас может быть дефицит витамина D, и его уровень следует проверить:

  • ноющие кости;
  • утомляемость или сонливость;
  • слабость и боль в мышцах и суставах;
  • могут быть трудности при ходьбе - порой люди даже чаще падают;
  • у малышей могут медленнее прорезаться зубы.

Вы также можете испытывать симптомы депрессии, которые включают:

  • непреодолимое чувство печали, безнадежности и беспомощности;
  • бессонница или чрезмерная сонливость;
  • потеря интереса к занятиям, которые вам когда-то нравились;
  • вялость;
  • чрезмерная потеря веса или увеличение веса;
  • потеря аппетита;
  • проблемы с концентрацией внимания;
  • забывчивость;
  • потеря сексуального интереса;
  • головные боли или боли в спине;
  • выраженное беспокойство;
  • мысли о смерти или самоубийстве.

Кто больше подвержен риску дефицита витамина D?

Особенно плохо недостаток витамина D сказывается на настроении и склонности к депрессии у людей от 60 лет и старше. Факторы риска выглядят так:

1. Ожирение: люди, чей индекс массы тела составляет 30 и выше, чаще страдают от недостатка витамина D;

2. Возраст: по мере старения кожа становится менее эффективной в синтезе витамина D. Пожилые люди также склонны ограничивать время нахождения на солнце и могут придерживаться диеты с недостаточным количеством витамина D.

"Поскольку этот витамин очень важен для правильного функционирования мозга, прием профилактической дозы международных единиц витамина D в день уже улучшит настроение", - рассказывает специалист по питанию, добавляя, что самые популярные дозировки витамина D - 1000, 2000 и 4000 МЕ в день. "Примечательно, что из года в год профилактические дозы лишь увеличиваются: раньше таковой считались 400-800 МЕ, а сегодня ряд ученых говорит, что и 4000 МЕ в день являются профилактической дозой, которой можно принимать без опаски. Но я все же убеждена, что, чтобы понять, какая дозировка нужна именно вам, следует проконсультироваться с лечащим врачом", - комментирует Ксения.

Как восполнить уровень витамина D?

Общеизвестно, что витамин D в крови вырабатывается во время пребывания на солнце, однако этот факт вызывает много неверных трактовок. "Исследование Oilesen D3 & Norstat Latvija показало, что 38% латвийцев считают, что и в Латвии, пребывая на солнце, можно получить достаточно витамина D. Это не так - у нас слишком мало солнечных дней и мы слишком северная страна, кроме того, накопить витамин D за лето на долгую зиму невозможно: уже через несколько недель он выводится из организма. Есть и другие опасные мифы: например, каждый десятый (11%) думает, что восполнить витамин D можно, сидя у закрытого окна, а еще 5% - что это можно сделать в солярии. 14% считают, что надлежащий уровень витамина D можно поддержать посредством правильного питания. Но на самом деле для этого нужно съедать примерно 250 граммов лосося (или другой жирной рыбы) в день - очень обременительная и недешевая диета получится, - рассказывает преподаватель RSU, - Если есть много жирной рыбы не получается, также, как и часто бывать в южных странах, специалисты рекомендуют дополнительно принимать витамин D.5 Для детей с одного месяца это вообще обязательно и является рутинным назначением семейного врача", - комментирует специалист по питанию.


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