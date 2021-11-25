Саманта Тина переболела Covid-19: "Это нельзя ни с чем спутать"

"Многие пишут мне, где я пропадаю и все ли в порядке. Теперь я могу сказать, что да, все в порядке. Те, кто подозревал это - да, я тоже болела знаменитым вирусом Covid-19. Я успешно переболела, теперь с разрешения врача я могу официально вернуться в свой распорядок дня.

Не хочу об этом говорить. Не буду скрывать, что я испугалась.

Сейчас знаменитость хочет возразить тем, кому кажется, что они им когда-то переболели: "Нет, дорогие. Это нельзя ни с чем спутать. Хватит валять дурака. Берегите себя. Я сейчас замечаю, насколько легкомысленно люди относятся, когда не надевают маски".

Но Саманта больше не хочет об этом говорить. Она призывает всех быть осторожными. Близкие звезды подтвердят, что она чрезвычайно ответственна: у нее везде маски и дезинфицирующие средства.