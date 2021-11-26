Инесса Галанте приглашает на концерт в Домском соборе

На сцену выйдут известные музыканты: выдающийся контратенор и исполнитель барочной музыки Сергей Егерс, всемирно известный композитор и органист Айвар Калейс, хор мальчиков Школы имени Язепа Мединя под руководством дирижера Романа Ванагса, а также яркие молодые талантливые музыканты, лауреаты конкурса "Таланты Инессы Галанте" - саксофонист Игнатий Тришкин, пианистка Мелисса Таканбекова, скрипачка Мария Геворкян.

ФОТО: Пресс-фото

В исполнении сопрано Инессы Галанте прозвучат произведения Бетховена, Каччини, Верди и других композиторов, в дуэте с блистательным контратенором Сергеем Егерсом будут исполнены произведения итальянского композитора Перголези, и, несомненно, самой праздничной частью программы станет исполнение христианского песнопения "Тихая ночь, святая ночь" (нем. Stille Nacht, Heilige Nacht) хором мальчиков Школы имени Язепа Мединя.

"Рождественская прелюдия" Инессы Галанте - это, бесспорно, одна из главных семейных предпраздничных традиций для всех любителей музыки нашего города. На этом концерте мы всегда ждем чуда, вдохновения и радости приближения самого великого праздника!

Специально для латвийской публики Инесса Галанте записала видеоприглашение на концерт "Рождественская прелюдия", который станет первым выступлением оперной певицы в Латвии за последний год.