Блогер Лида Нижникова о переезде в Швецию: обстоятельства в Латвии нас не устраивают

Лида на протяжении нескольких недель делилась в сторис деталями переезда. Рассказывала о своих ощущениях и наблюдениях. О том, как готовится к переменам вместе с сыном Егором.

"Здесь [в Швеции. - Прим.ред.] полное ощущение, что о тебе позаботились, о тебе подумали и снова позаботились. А ты даже не гражданин", - заметила она в своей последней публикации.

Блогер отметила, что в Швеции нет проблем с вакцинацией людей. Потому что они доверяют: "У них нет подозрений, что их обманут, они не думают о том, что врачи на этом зарабатывают деньги, а политики и вовсе лопатой гребут европейские деньги, они не сталкивают людей лбами и не делят их на невакцинированный, необразованный, русский и молодец-латыш. Просто предложили, как предложили заботу о своих гражданах".

RUS TVNET пообщался с Лидой и узнал, почему она приняла решение уехать из Латвии и какие у нее планы на будущее.

- Почему ты решилась на переезд?

- Лет с 12 меня преследовала мысль уехать жить в другую страну. И знаете, не потому, что тут было плохо, скорее там - интересно! Все мои личные дневники исписаны мечтами о других странах и путешествиях. Я максимально открыта к таким переменам.

А в целом я поехала к мужу. Несколько месяцев в разлуке убедили меня все оставить, улететь и жить полноценной семьей - мама, папа и сын.

- Как эту новость восприняли родные?

- Поверьте, из-за моей постоянной неусидчивости я никого не удивила, все знали, что не сегодня, так завтра это случится. Вопрос только: "Куда?". Плюс есть пара вопросов к экономике, политике и образованию в Латвии. Ситуация в стране обостряется, и эти обстоятельства нашу семью не устраивают. Сейчас самое подходящее время. У Егора осталось полтора года до поступления в школу - это как раз время, когда он может выучить язык и чувствовать себя комфортно.

- Какой была реакция подписчиков?

- У меня сейчас большая трансформация как аудитории, так и меня в социальный сетях. Люди восприняли это с грустью для себя и с радостью для меня. Очень большой интерес к происходящему в нашей жизни, переезду и адаптации в новой стране. Я с радостью делюсь всеми своими наблюдениями.

- Остались ли у тебя еще какие-то клиенты, заказчики в Латвии?

- Да, я часто буду прилетать, так как там любимые люди, учеба и талантливые ребята, с кем хочется работать.

- Чем ты будешь заниматься в Швеции?

- Собой! Плюс моей профессией, потому что работать можно в любой точке мира. Я уже учу язык, занимаюсь образованием сына, знакомлюсь со страной, людьми и культурой.

- Какие сейчас самые первоочередные проблемы и задачи по приезду?

- Проблем у нас нет, скорее - преграды, которые тоже легко преодолимы и требуют только времени. Оформление документов, очередь в детский садик и прочее.

- Что будет с твоей страницей?