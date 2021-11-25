Рабочая группа Минздрава выяснит причины высокой смертности от Covid-19

Пандемия Covid-19 носит волнообразный характер, и в настоящее время происходит стабилизация после очень высокой заболеваемости и перегрузки больниц. Следовательно, отрасль здравоохранения нуждается в дальнейшем укреплении, несмотря на снижение заболеваемости. Высокий уровень смертности от Covid-19 необходимо рассматривать параллельно с укреплением сектора здравоохранения - наращиванием потенциала больниц, созданием резервных коек, обеспечением оборудования и лекарств.

Общее состояние здоровья населения, доступность лечения и ухода хроническим пациентам, охват вакцинацией в целом и в группах риска в частности, доступность своевременной медицинской помощи - это комплекс факторов, влияющих на возможности лечебных учреждений и на течение болезни у людей. Поэтому задачей рабочей группы будет не только проанализировать причины высокой смертности, но и предложить решения для дальнейших действий.

С начала пандемии в 2020 году от Covid-19 в Латвии умерло более 4000 человек.