Правительство разрешило рождественские базарчики

Дискуссии по этому поводу между ЕМ и Минздравом будут продолжаться. Но уже понятно, что рождественские базарчики будут происходить - как минимум, в "зеленом" режиме. Торговцы должны будут соблюдать дистанцию в три метра, а площадь базарчиков будет огорожена, но не массивным забором, пояснило министерство.

ЕМ не планирует регулировать максимальное число посетителей, так как это будет решать каждое самоуправление. По соглашению на рождественских базарчиков можно будет продавать продукты питания и напитки.

В будущих дискуссиях ЕМ еще попытается добиться того, чтобы в определенных случаях базарчики могли работать в "красном" режиме.

Тем временем исполнительный директор SIA Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš Ингуна Вуцена сказала передаче TV3 ziņas, что даже если правительство разрешит проводить рождественские базарчики, такое решение может быть запоздавшим. Торговцам нужно больше времени, чтобы подготовиться к деятельности во время зимних праздников. В тоже время у организаторов базарчиков на Домской площади и Эспланаде есть подозрения, что часть торговцев уже решила отправиться в другие страны, где торговля разрешена.