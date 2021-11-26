"Вряд ли свободу надо защищать от нас". Как прошло первое заседание по иску о ликвидации "Мемориала"*

"Является ли общественная организация субьектом нарушения данных международных актов?" - спрашивает она.

Прокурор молча листает свои бумаги.

"Вы затрудняетесь ответить? - не выдерживает паузы судья. - Давайте следующий вопрос".

"Хотелось бы услышать ответ на этот", - настаивает Эйсмонт.

"Субьектом является, разумеется, государство, но в целях обеспечения прав и свобод гражданина это имеет важнейшее значение", - находится прокурор.

Эйсмонт продолжает: теперь она интересуется, от какой вредной информации прокуратура собирается защитить детей, ликвидируя "Международный Мемориал".

ФОТО: DAVID FRENKEL

Прокурор опять молча шуршит бумагами и наконец выдавливает: "По совокупности информации нельзя судить, нужно смотреть в каждом конкретном случае".

"Чтобы нам было понятно, какой категории эта вредная информация, сошлитесь на конкретную часть федерального закона", - наседают юристы "Мемориала".

"Я так понимаю, они не располагают сейчас информацией", - заступается за прокуроров судья.

Молчание прокуроров и предложение судьи двигаться дальше повторяются почти после каждого вопроса адвокатов.

Визитка иноагента

Защита подчёркивает: "Мемориал" сразу ставил маркировку там, где требовали, и на данный момент они ничего не нарушают.

"Мы хотим показать не то, что нас неправильно привлекли, а что организация, как только ей указали на нарушение, немедленно и добросовестно это исправила и поставила маркировку", - говорит адвокат Мария Эйсмонт.

"У вас маркировка не располагается на стартовой странице, - парирует прокурор. - Ее ой как непросто найти. Обычный гражданин, который открывает ваш ресурс, не сразу поймёт, чьи материалы он читает".

"Вы не могли бы указать нормативный акт, который регламентирует, где указывать маркировку?" - добивается от прокуроров Эйсмонт.

"Все, вопрос снимается", - обрывает ее судья.

Все места, где нужно указать маркировку иноагента, ни в каком законе не прописаны, говорит исполнительный директор "Мемориала" Елена Жемкова. Получив слово, она показывает суду свою визитку. На карточке, кроме контактов самой Елены, стоит маркировка об иноагентстве "Мемориала".

"Закон не даёт исчерпывающий список, что должна организация совершить, чтобы исполнить закон. В частности, там не прописано, что на визитной карточке руководителя должна быть маркировка. Но она у нас есть, и я считаю это доказательством нашей добросовестности", - подчеркнула Жемкова в суде.

Выступил и председатель правления "Мемориала" Ян Рачинский. "Мне кажется странным, что в иске прокуратуры нет конкретики. Выдвигают обвинения во всем, чем угодно - тут даже нарушение Конституции, в создании которой принимали участие и представители Мемориала. Естественно, у нас никогда и в мыслях не было нарушать Конституцию".

Особенно его задели слова прокурора о том, что "Мемориал" грубо нарушал право граждан на доступ к информации, а значит, его ликвидация необходима для защиты прав людей.