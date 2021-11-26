Artik нашел новую солистку
Участник проекта Artik& Asti Артем Умрихин (настоящее имя музыканта) сообщил, что у него уже есть солистка, которая заменит Анну Дзюбу. Об этом пишет StarHit.ru.
Участник проекта Artik& Asti Артем Умрихин (настоящее имя музыканта) сообщил, что у него уже есть солистка, которая заменит Анну Дзюбу. Об этом пишет StarHit.ru.
Журналисты отмечают, что имя певицы хранится в тайне. Уже идет работа над записью новых песен.
"Есть заказы на корпоративы, концерты новогодние - будем работать. Готовим новую песню, будем презентовать новую солистку", - говорит артист.
Artik отметил, что скоро все будет официально объявлено. Идет последние моменты с подготовкой. Имя новой участницы музыкант не называет. Известно, что ее отобрали без кастинга. Новая солистка, по словам Артема, не так известна. Всего он получил три тысячи видезаявок, но доверился интуиции.
Ранее Анна Дзюба, известная как Asti, в начале ноября объявила об уходе из группы Artik & Asti. Это стало неожиданной новостью для поклонников. Несколько дней назад певица закрыла Instagram-аккаунт и поделилась снимком из звукозаписывающей студии.