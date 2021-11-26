Artik нашел новую солистку

Журналисты отмечают, что имя певицы хранится в тайне. Уже идет работа над записью новых песен.

"Есть заказы на корпоративы, концерты новогодние - будем работать. Готовим новую песню, будем презентовать новую солистку", - говорит артист.

Artik отметил, что скоро все будет официально объявлено. Идет последние моменты с подготовкой. Имя новой участницы музыкант не называет. Известно, что ее отобрали без кастинга. Новая солистка, по словам Артема, не так известна. Всего он получил три тысячи видезаявок, но доверился интуиции.