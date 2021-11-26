Пт, 26.11.2021
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В России запретили книгу об изнасилованиях немок советскими солдатами

ФОТО: Pixabay

Книгу журналистки Марты Хиллерс "Женщина в Берлине" об изнасилованиях немецких женщин советскими солдатами внесли в России в список экстремистских материалов, запрещенных к распространению на территории РФ.

"Женщина в Берлине" - это дневники, в которых рассказывается о массовых изнасилованиях немок советскими солдатами после Второй мировой войны. Книга была опубликована анонимно в 1954 году, а затем повторно в 2003 году, уже после смерти автора. Она вызвала шок у общественности и была переведена на семь языков. После смерти Хиллерс книга стала бестселлером.

В России книга вышла в 2019 году.

Экстремистской книгу признал Абаканский городской суд Республики Хакасия.

В 2008 году по мотивам книги был снят фильм "Женщина в Берлине" (Anonyma - Eine Frau in Berlin). В одной из главных ролей снялся российский актер Евгений Сидихин. Попала ли картина в список экстремистских материалов, пока не сообщается.


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