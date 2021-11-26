В России запретили книгу об изнасилованиях немок советскими солдатами

"Женщина в Берлине" - это дневники, в которых рассказывается о массовых изнасилованиях немок советскими солдатами после Второй мировой войны. Книга была опубликована анонимно в 1954 году, а затем повторно в 2003 году, уже после смерти автора. Она вызвала шок у общественности и была переведена на семь языков. После смерти Хиллерс книга стала бестселлером.