В России запретили книгу об изнасилованиях немок советскими солдатами

"Женщина в Берлине" - это дневники, в которых рассказывается о массовых изнасилованиях немок советскими солдатами после Второй мировой войны. Книга была опубликована анонимно в 1954 году, а затем повторно в 2003 году, уже после смерти автора. Она вызвала шок у общественности и была переведена на семь языков. После смерти Хиллерс книга стала бестселлером.
В России книга вышла в 2019 году.
Экстремистской книгу признал Абаканский городской суд Республики Хакасия.
В 2008 году по мотивам книги был снят фильм "Женщина в Берлине" (Anonyma - Eine Frau in Berlin). В одной из главных ролей снялся российский актер Евгений Сидихин. Попала ли картина в список экстремистских материалов, пока не сообщается.