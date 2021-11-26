Пт, 26.11.2021
Я не хочу возглавлять правительство, легитимность которого будет поставлена ​​под сомнение премьер Швеции, подавшая в отставку через несколько часов после назначения
премьер Швеции, подавшая в отставку через несколько часов после назначения

Дроны находят работу в бизнесе и госучреждениях

ФОТО: Latvijas valsts meži

После нескольких лет присутствия на первых полосах СМИ и создания интригующего видения будущего беспилотные летательные аппараты начинают находить реальное применение и появляется более четкое представление об их истинном месте в бизнесе и частном использовании. 2023 год обещает стать особенно важным для коммерческого сектора, поскольку в Европейском союзе вступает в силу регулирование U-Space, которое окончательно обеспечит безопасную и эффективную интеграцию дронов в единое воздушное пространство.

Регулирование определит, как маленькие летательные аппараты будут уживаться и координироваться с другими участниками воздушного сообщения, чтобы не подвергать друг друга опасности. Это откроет путь для так называемых полетов за пределами визуальной дальности, когда беспилотнику больше не нужно будет постоянно находиться в прямой видимости оператора. Что, в свою очередь, позволит развивать коммерческие услуги, требующие полетов на большие расстояния. Они могут быть связаны как с доставкой товаров, так и с обследованием местности и наблюдением за объектами.

Все шире использование

"Предприятия в Латвии уже очень заинтересованы в использовании беспилотников. Мы работаем с широким спектром задач, так как в коммерческом использовании потребности отличаются и необходимы уникальные, индивидуально подобранные решения. Если для частного пользователя достаточно одного стандартного дрона, чтобы сделать фотографии или снять фильм с воздуха, то в бизнесе спектр деятельности очень широк. Есть интерес к решениям в области компьютерного зрения, чтобы беспилотник мог автоматически обнаруживать изменения в объекте и сообщать, например, о повреждении забора на заводе или на государственной границе", - обрисовал потенциальные области применения беспилотников в беседе с TVNET Гинтс Яковелс, ведущий специалист по инновационным решениям LMT.

Он отмечает, что в ближайшем будущем дроны будут использовать мобильную сеть в качестве основного канала связи. Пока они полагаются на сигналы Wi-Fi, которые ограничены по расстоянию и могут столкнуться с помехами от другого оборудования, использующего ту же частоту, но вскоре беспилотники будут больше полагаться на мобильную сеть. Один из ведущих производителей дронов французская компания Parrot уже объявила о том, что будет встраивать эту возможность в свои устройства, и самый популярный бренд частных летательных аппаратов DJI также позволит присоединять к своим маленьким беспилотникам рутер мобильной связи.

Возьмут на себя самую опасную работу

Это сделает дроны более независимыми от человека и позволит им отправляться на самостоятельные задания. Если сегодня осматривающим горящее здание беспилотником управляет стоящий поблизости пожарный, то через несколько лет дрон сможет опережать команду и собирать необходимую информацию. Если подрядчик-электрик взбирается на столб, чтобы оценить ущерб, или "подлетает" на дроне к проводам, то автономные летательные аппараты вскоре будут совершать плановые инспекционные миссии и сами находить место повреждения или потенциальной аварии.

В целом ожидается, что летающие машины будут брать на себя все более утомительную и опасную работу. Они будут играть важную роль в проверке нефтяных платформ, газопроводов и железнодорожных линий. Машины с электрическим приводом будут проникать в угольные шахты, пещеры и районы, разрушенные стихийными бедствиями. Везде, куда человек не захочет или побоится идти, вместо него отправится беспилотник, который возьмет на себя выполнение опасных задач. Он не возьмет на себя полностью функции человека, но будет служить дистанционным инструментом и снизит угрозу жизни и здоровью работника.

Экономия времени и денег

Хотя большинство людей еще только пытаются понять, как использовать летательные аппараты в своем бизнесе, некоторые уже успешно опробовали и испытали их.

"Вместе с курьерской службой DPD Latvija мы опробовали проект, в рамках которого курьер приезжает на фургоне в какой-то поселок, прикрепляет посылку к дрону и отправляет ее в отдаленный дом. Тем временем сам курьер развозит посылки в центре поселка. Пока он выполняет свою работу, дрон возвращается, и курьер отправляется с ним в следующий поселок. Таким образом, компания может сэкономить много времени и топлива, которые были бы потрачены на поездки в каждое хозяйство", - делится реальным опытом Г. Яковелс.

Это вовсе не означает, что в ближайшие годы мы будем наблюдать то видение, которое возникло на заре появления дронов, как летательные аппараты доставляют посылки в городах через окна зданий. В городах для беспилотников слишком много препятствий, что может помешать выполнению задачи. Пролет над головами пешеходов также не является самым безопасным или удобным способом. Но в более изолированных сельских районах, где приходится преодолевать большие расстояния по труднопроходимым дорогам, дроны могут стать полезными помощниками для доставки как лекарств, так и продовольствия.

В Latvijas valsts meži также имеется хороший опыт использования беспилотников для обследования лесов. Таким образом, по оценкам предприятия, время, необходимое сотруднику для обследования, уже сейчас можно сократить в три раза. По мере того как дроны будут становиться все более автономными, участие человека будет требоваться все меньше и меньше, и сотрудники смогут делать еще больше за более короткий промежуток времени, и они будут меньше уставать, потому что им не придется преодолевать такие расстояния, как сейчас.

Более независимые и выносливые

Автоматизация полетов дронов - одна из самых важных областей роста в настоящее время. Производители стремятся к тому, чтобы человек как можно меньше участвовал в управлении летательным аппаратом. Подобно тому, как сегодня мы вводим адрес пункта назначения в навигационную систему и она выбирает маршрут, в будущем летательный аппарат будет рассчитывать оптимальную траекторию, скорость полета и другие параметры.

Координация полетов и связь с устройством также должны быть автоматическими. Если предположить, что через несколько лет в Латвии ежедневно будет совершаться около 5-10 тысяч полетов беспилотников, то человеку будет не под силу контролировать их все. Этим должны будут заниматься компьютерные системы.

Еще одним важным условием развития воздушных устройств является время автономной работы с одной зарядкой. Производители электромобилей усердно трудятся над решением этой проблемы, и исследования в этой области, безусловно, помогут и разработчикам беспилотников. Для длительных исследовательских миссий получасового полета будет недостаточно. Прогресс уже налицо, и это лишь вопрос времени, когда проблема заполненности аккумулятора будет снята с повестки дня пользователей.

Статья написана в сотрудничестве с LMT.

НАВЕРХ
Back