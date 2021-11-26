Дроны находят работу в бизнесе и госучреждениях

Он отмечает, что в ближайшем будущем дроны будут использовать мобильную сеть в качестве основного канала связи. Пока они полагаются на сигналы Wi-Fi, которые ограничены по расстоянию и могут столкнуться с помехами от другого оборудования, использующего ту же частоту, но вскоре беспилотники будут больше полагаться на мобильную сеть. Один из ведущих производителей дронов французская компания Parrot уже объявила о том, что будет встраивать эту возможность в свои устройства, и самый популярный бренд частных летательных аппаратов DJI также позволит присоединять к своим маленьким беспилотникам рутер мобильной связи.

Возьмут на себя самую опасную работу

Это сделает дроны более независимыми от человека и позволит им отправляться на самостоятельные задания. Если сегодня осматривающим горящее здание беспилотником управляет стоящий поблизости пожарный, то через несколько лет дрон сможет опережать команду и собирать необходимую информацию. Если подрядчик-электрик взбирается на столб, чтобы оценить ущерб, или "подлетает" на дроне к проводам, то автономные летательные аппараты вскоре будут совершать плановые инспекционные миссии и сами находить место повреждения или потенциальной аварии.

В целом ожидается, что летающие машины будут брать на себя все более утомительную и опасную работу. Они будут играть важную роль в проверке нефтяных платформ, газопроводов и железнодорожных линий. Машины с электрическим приводом будут проникать в угольные шахты, пещеры и районы, разрушенные стихийными бедствиями. Везде, куда человек не захочет или побоится идти, вместо него отправится беспилотник, который возьмет на себя выполнение опасных задач. Он не возьмет на себя полностью функции человека, но будет служить дистанционным инструментом и снизит угрозу жизни и здоровью работника.

Экономия времени и денег

Хотя большинство людей еще только пытаются понять, как использовать летательные аппараты в своем бизнесе, некоторые уже успешно опробовали и испытали их.

"Вместе с курьерской службой DPD Latvija мы опробовали проект, в рамках которого курьер приезжает на фургоне в какой-то поселок, прикрепляет посылку к дрону и отправляет ее в отдаленный дом. Тем временем сам курьер развозит посылки в центре поселка. Пока он выполняет свою работу, дрон возвращается, и курьер отправляется с ним в следующий поселок. Таким образом, компания может сэкономить много времени и топлива, которые были бы потрачены на поездки в каждое хозяйство", - делится реальным опытом Г. Яковелс.