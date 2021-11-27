"Мадонна бы так не смогла никогда": яркие моменты очередного этапа шоу "Голос"

Напомним, сейчас идет этап "Поединки". Наставники ставят членов своих команд в пары и предлагают исполнить дуэтную песню, после чего решают, кто покинет проект, а кто пройдет дальше.

Первыми вышли близнецы Ольга и Любовь Кузнецовы и Элина Пан. Девушки представили хит Мадонны "Like a Prayer".

"Все молодцы", - сказал Градский. Агутин отметил, что это все было красиво. "Мадонна бы так не смогла никогда", - указала Пелагея.

Дима Билан заметил, что Ольга и Люба потрясающие вокалистки, но дальше он пропускает Элину.

Видео: Ольга и Любовь Кузнецовы и Элина Пан

Артур Богданов и Тамара Кутидзе из команды Агутина исполнили композицию "Еще минута". Пелагея отметила мастерство и красоту пения Тамары. Дима Билан заметил, что номер был продуман и все было гармонично.

Леонид Агутин пропустил дальше Тамару Кутидзе.

Видео: Артур Богданов и Тамара Кутидзе

Юлия Плаксина и Вероника Мохирева из команды Пелагеи представили судьям свою версию хита 90-х "Don’t Speak".

Градский заметил, что эмоций в исполнении было больше, чем нужно. Билан тоже согласился, что драматизма было больше, чем нужно. Агутин подчеркнул, что ему казалось, что глубокое декольте мешает Юлии петь.

Пелагея добавила, что девушки явно волновались. Дальше с собой она взяла Юлию.

Видео: Юлия Плаксина и Вероника Мохирева

Дуэт на французском и русском языке представили Татьяна Качурина и Самвел Азатян из команды Александра Градского. Леонид Агутин подчеркнул, что вокалисты показали настоящее кино на сцене.

Дальше участие в шоу продолжила Татьяна.

Видео: Татьяна Качурина и Самвел Азатян

"Двойник Высоцкого" Александр Шпагин пел в дуэте с Алием Тлюняевым. Они исполнили песню группы "Пикник" "Кукла с человеческим лицом". Градский заметил, что ничего похожего ранее в шоу не было.

В проекте Пелагея решила оставить Алия.

Видео: Александр Шпагин и Алий Тлюняев

Ярким номером программы стал дуэт Дарьи Копейкиной и Максима Дмитриева из команды Пелагеи. Они предстали в образах жениха и невесты.

"Это два совершенно разных исполнителя, которые могут очень многое. Смотришь вокруг и понимаешь, что мало людей, в какой-то степени, может быть не очень большой, но придерживаются тех концептуальных и для меня бесконечно важных вещей, которым я посвятил свою музыкальную жизнь. Я это так чувствую в тебе Пелагея. Спасибо вам, за это отношение к музыке, которое вы развиваете", - сказал Александр Градский.

Пелагея оставила в шоу Дарью.