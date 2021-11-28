Вс, 28.11.2021
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Сын Заворотнюк женится на копии матери, а Тимати встречается с несколькими женщинами?
Звездные страсти

ФОТО: Instagram/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи в мире шоу-бизнеса. На этот раз желтая пресса вновь вспомнила про тяжелобольную Анастасию Завоторнюк.

Сын Анастасии Заворотнюк женится на копии матери?

На днях некоторые желтые издания сообщили, что сын актрисы Анастасии Заворотнюк Майкл впервые заговорил о своих отношениях с художницей Софией. Молодой человек представил у себя в Instagram дебютный сингл, который записал вместе со своей рок-группой.

"Отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто поддержал это незаурядную авантюру. А именно моей жене, пока только гражданской, но это пока", - написал он. 

Так Майкл проложил дорогу слухам о том, что в ближайшее время он планирует сыграть свадьбу со своей невестой. Журналисты уже отметили, что девушка парня чем-то напоминает его звездную маму.

Пока неизвестно, знакома ли сама Анастасия Заворотнюк с избранницей сына. Надеемся, что актриса поправится и сможет присутствовать на свадьбе.

Тимати встречается сразу с несколькими женщинами?

Журналисты уже некоторое время наблюдают за отношениями модели Саши Дони и рэпера Тимати. Многие уверены, что именно блондинка - очередная девушка Тимати. Красавица на эти слухи никак не реагирует. Иногда она позволяет себе пошутить на эту тему в соцсетях.

Накануне у Дони поинтересовались, пошла бы она на популярное романтическое шоу "Холостяк". Девушка на этот вопрос ответила резко, намекнув, что там ветреные мужчины.

"По-моему, и без шоу сейчас легко найти холостяка, который одновременно с 20 девушками встречается. Зачем все усложнять?!" - цитирует Сашу Popcake.tv.

В комментариях посчитали, что она намекает на Тимати. 

Напомним, в прошлом сезоне героем шоу стал Тимати. После проекта рэпер прервал отношения с победительницей проекта. СМИ пишут, что он якобы начал встречаться с Сашей Дони.

Кстати, еще говорят, что Саша копирует образы бывших избранниц Тимати и злоупотребляет пластикой.

А вы согласны с этим? 


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