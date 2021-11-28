Сын Заворотнюк женится на копии матери, а Тимати встречается с несколькими женщинами?

Сын Анастасии Заворотнюк женится на копии матери?

На днях некоторые желтые издания сообщили, что сын актрисы Анастасии Заворотнюк Майкл впервые заговорил о своих отношениях с художницей Софией. Молодой человек представил у себя в Instagram дебютный сингл, который записал вместе со своей рок-группой.

"Отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто поддержал это незаурядную авантюру. А именно моей жене, пока только гражданской, но это пока", - написал он.

Так Майкл проложил дорогу слухам о том, что в ближайшее время он планирует сыграть свадьбу со своей невестой. Журналисты уже отметили, что девушка парня чем-то напоминает его звездную маму.

Пока неизвестно, знакома ли сама Анастасия Заворотнюк с избранницей сына. Надеемся, что актриса поправится и сможет присутствовать на свадьбе.

Тимати встречается сразу с несколькими женщинами?

Журналисты уже некоторое время наблюдают за отношениями модели Саши Дони и рэпера Тимати. Многие уверены, что именно блондинка - очередная девушка Тимати. Красавица на эти слухи никак не реагирует. Иногда она позволяет себе пошутить на эту тему в соцсетях.

Накануне у Дони поинтересовались, пошла бы она на популярное романтическое шоу "Холостяк". Девушка на этот вопрос ответила резко, намекнув, что там ветреные мужчины.

"По-моему, и без шоу сейчас легко найти холостяка, который одновременно с 20 девушками встречается. Зачем все усложнять?!" - цитирует Сашу Popcake.tv.

В комментариях посчитали, что она намекает на Тимати.

Напомним, в прошлом сезоне героем шоу стал Тимати. После проекта рэпер прервал отношения с победительницей проекта. СМИ пишут, что он якобы начал встречаться с Сашей Дони.

Кстати, еще говорят, что Саша копирует образы бывших избранниц Тимати и злоупотребляет пластикой.