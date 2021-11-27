В один из новых магазинов Lidl вход только с ковид-сертификатом

2 декабря в 7:00 распахнет свои двери новый супермаркет на Тейке, по адресу Бривибас гатве, 254. Он станет первым двухэтажным магазином Lidl концепции "метрополия" в Латвии.

Он будет работать в "зеленом режиме", ежедневно с 7:00 до 23:00.

В строительство и развитие магазина Lidl инвестировал около 8 миллионов евро.

В свою очередь, 9 декабря в 7:00, на улице Валдекю, 39а, откроется первый магазин Lidl в Зиепниеккалнсе. Он будет частью нового торгового центра, девелопером которого является VPH Latvija. Lidl арендует здесь помещения для нового магазина, построенного в полном соответствии со всеми строительными стандартами Lidl.

Поскольку площадь торгового зала этого супермаркета составляет менее 1500 квадратных метров, магазин на улице Валдекю будет работать в "красном режиме".

"Каждый день мы получаем множество позитивных отзывов от покупателей, уже посетивших первые 15 магазинов, которые мы открыли в октябре в десяти городах Латвии. Многие спрашивают - когда же в их районе откроется магазин Lidl? Поэтому мы рады анонсировать еще два новых магазина - на Тейке и в Зиепниеккалнсе, которые, я надеюсь, помогут позаботиться обо всем, что нужно для Рождественского настроения и праздничного стола", - говорит Дана Хасана, руководитель Отдела корпоративных коммуникаций Lidl Latvija.

В общей сложности в двух новых магазинах создано более 100 рабочих мест: сотрудники получают самую высокую заработную плату в отрасли, а также другие льготы, включая медицинскую страховку после первых трех месяцев работы. Коллектив магазинов прошел длительный и основательный процесс обучения, который также был полностью оплачен, подчеркнули в компании.

В процессе возведения здания на Бривибас гатве, 254, была благоустроена и озеленена бывшая индустриальная территория, которая долгие годы была в запустении. Lidl подчеркивает, что магазин на Тейке, как и все супермаркеты сети в Латвии, использует только 100% местное "зеленое электричество", производимое Latvenergo.

Концепция двухэтажного столичного магазина предусматривает, что парковочные места для покупателей будут располагаться на первом этаже здания. Войдя в магазин, клиенты попадут в светлый вестибюль с большими фасадными окнами. Отсюда пологий эскалатор доставит посетителей в просторный торговый зал на втором этаже здания. Для инвалидных и детских колясок построен специальный лифт, который позволит удобно и безопасно попасть в торговый зал.

Заботясь о безопасности велосипедистов, при строительстве магазина на улице Бривибас гатве, 254, реализован ряд мер по обеспечению безопасности дорожного движения:

Скорость автомобилей, въезжающих на территорию магазина со стороны Бривибас гатве, снижает горизонтальный вал.

Велосипедная дорожка и пешеходный тротуар расположены на том же уровне, что и проезжая часть, что указывает на то, что автомобиль здесь не имеет преимуществ.

Участок велодорожки у магазина окрашен в яркий и бросающийся в глаза красный цвет.

Выезд машины с территории магазина будет замедлен "лежачим полицейским", а сферическое зеркало улучшит обзор.

Открытие двух новых магазинов - это часть стратегии расширения сети магазинов Lidl, реализация которой началась в Латвии с 7 октября 2021 года с одновременного открытия 15 магазинов в Риге и регионах. Окрытие магазинов продолжится и впредь.