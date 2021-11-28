Умер певец Александр Градский

В пятницу, 26 ноября, музыканта экстренно госпитализировали в интенсивную терапию с подозрением на инсульт. В сентябре он перенес Covid-19.

Градский родился в 1949 году в городе Копейске. Через восемь он с семьей перебрались в Москву. В 1963 году он, как певец, дебютировал в ВИА "Тараканы", состоявшем из польских студентов МГУ. Позднее Градский создал собственные коллективы "Славяне" и "Скоморохи", ставшие одними из первых рок-групп на территории СССР.

Градский окончил факультет академического пения академии Гнесиных по специальности "оперный и концертно-камерный певец". За свою карьеру он написал более 200 песен. Градский также написал музыку ко многим кинофильмам, в числе которых "Романс о влюбленных" и "Узник замка Иф", а также создал рок-оперы "Стадион" и "Мастер и Маргарита".

В 2015 году артист стал художественным руководителем театра "Градский Холл" в Москве, а еще с 2012 принимал участие в музыкальном проекте "Голос" на Первом канале в качестве наставника. 10-й сезон шоу начал выходить на Первом канале в начале октября, к моменту кончины артиста в эфир вышло 8 выпусков.