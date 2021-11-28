Антон Герасимов во время выступления на шоу Riga Stand Up. ФОТО: личный архив

Русскоязычный стендап в Эстонии – явление относительно новое, но стремительно развивающееся. Так, в минувшую субботу, 27 ноября, в Таллине прошел классический стендап-вечер. На удивление, был аншлаг. Выступали парни и девушки из Эстонии, а также была пара более опытных стендаперов из Риги. Журналисту портала Limon.ee. Ксении Васильевой удалось пообщаться с ключевой фигурой стендапа в Балтии - Антоном Герасимовым. Публикуем некоторые фрагменты этого интервью.

Антон Герасимов – организатор мероприятий, комик и участник объединения Riga Stand-Up и Tallinn Stand-Up.

- В чем разница между юмористом и стендапером?

- Стендап – это такой искренний жанр, где ты по факту изливаешь свою душу: рассказываешь про то, что тебя волнует на момент сегодня, подмечаешь разные жизненные несоответствия. Например, КВН - это коллективное творчество, где присутствуют соавторы и роли примеряются на персонажей. Там ты разыгрываешь огромное количество сценок и, зачастую, присутствуешь на сцене в том или ином образе. В стендапе же это так не работает. Там пишут все сами. Никто не знает про твою жизнь и про то, что у тебя на душе, лучше тебя самого. Максимум может быть один или два камеди-бадди (товарищ на комедийном фронте) - это друзья, которые тебя очень хорошо знают, и кто может что-то посоветовать тебе со стороны, ведь действительно говорят, в некоторых моментах со стороны виднее. Главное быть самим собой и искренним, что-ли.

- Присутствует ли цензура?

- В отличие от КВН, где помимо цензуры проходит строгая редактура и отбор самых смешных номеров, в стендапе, как в самом современном жанре - "цензура у каждого в своей голове". Опять же, все зависит от уровня того или иного комика. Если комик опытный, давно выступает и отлично владеет юмористическими инструментами, то, я уверен, он может пошутить абсолютно на любую тему, при этом абсолютно никого не оскорбив.

- А как насчет ваших вечеров "Рига Stand-Up" и "Таллинн Stand-Up"?

- Открытые вечера Open Mic, что в Латвии, что в Эстонии, проходят по одному и тому же принципу. Есть определенный хронометраж. Это, как правило, 1:30 - 1:40, не более. Потому что, опытным путём было проверено, что после этой временной отметки мозг зрителя начинает уставать и восприятие существенно падает. Поэтому, даже важно, зрителю чуть-чуть не додать, чем его пересытить. Все-таки, это делается, чтобы зритель вышел после мероприятия в отличном настроении, а не уставшим.

По правилам начинающие комики начинают с отметки до пяти минут. Опытные – могут выступить 8-10 минут. Говорить они могут абсолютно все, что посчитают нужным. Редактуры никакой нет. Главное правило, которое ставится перед каждым комиком – не оскорбить зрителя. Ведь, нужно понимать, что все это происходит благодаря зрителям. Без зрителей никакого Stand Up никогда бы и не было. Я всегда в конце мероприятия говорю спасибо зрителям, что они пришли и это максимально искренне.

- Обо всем ли можно шутить? Бывали случаи, когда, например, стендапер инсценировал свою смерть.

- По поводу инсценирования, из-за присутствия интернета в нашей жизни, удивлять становится все сложнее и сложнее, поэтому некоторые могут прибегнуть к радикальным темам дабы собрать мимолетный хайп. Я считаю, для продолжительного успеха стоит привлекать внимание путем развития и совершенствования своих выступлений и навыков. Но, все мы разные. Это и круто!

Я стараюсь не шутить про грязные и неприятные вещи для зрителей. И тут мне не надо кем-то прикидываться и что-то из себя изображать, ибо я и в жизни такой: не говорю людям неприятные и грязные вещи. Все, что может представляться зрителям чем-то чернушным, противным – этого избегаю. Может быть, это из-за воспитания и школы КВН.

- Как ты относишься к чрезмерному употреблению нецензурной лексики в выступлениях?

- Частые споры, например, возникают на почве использования мата в выступлениях. Опытные комики используют его для эмоционального усиления материала. Да и давайте быть честными: в жизни иногда мы тоже можем выдать то или иное словечко. Неопытные комики, как правило, вставляют мат в свои выступления больше от неуверенности. Так скажем, чтобы заполнить пустоту от того факта, что всё идёт не по совсем намеченному плану. Ну и у некоторых появляется соблазн сказать что-то такое резкое, что он не может прилюдно озвучить в офисе, на ужине с родителями и так далее. Но, опять же, все приходит с опытом.

- Почему решил стать причастным к таллинскому стендапу?

- Каких-то планов капитализации нет, просто это банальное желание любого комика - выступать больше. До появления пандемии мы, помимо Балтии, выступали в России, Нидерландах, Шотландии, Германии и других странах. Прямо перед локдауном сорвался тур по Англии.

Ну и к тому же, в Эстонии есть большое количество ребят, которые хотят выступать и совершенствоваться. Мы только за то, обладая уже отработанной системой в Латвии, чтобы помочь им в этих начинаниях.

- Как проходят ваши стендап-вечера?

- Как уже до этого отметил. Каждому новому выступающему дается определенное количество минут – как правило, до пяти. Дальше мы уже смотрим, если человек уже показывает неплохие результаты, то в следующие разы можно давать больше времени, 7-8 минут.

Если комик и дальше продолжает себя позитивно продолжительно проявлять, он приглашается на разогрев медийных комиков, которые приезжают в Балтию с концертами.

Если человек, видно, что старается, но у него просто пока не получается, мы всегда предлагаем помощь, на предмет, что-либо подсказать со стороны, помочь дописать какие-нибудь шутки.

Очень редко, но бывает, что человек несёт со cцены какую-то аморальную чушь, с ним стоит поговорить один раз... Если не помогло – второй-третий раз, и, если опять не помогло, то уже, к сожалению, не допускаем до участия.

Надо нести хотя бы минимальную ответственность за время, которое тратишь ты, и за время, которое тратит на тебя пришедший зритель,

- такой совет дает Антон начинающим стендаперам.

- Боитесь ли вы осуждения зрителя? Бывало, что кидали в кого-то помидоры?

- В начале каждого открытого вечера ведущий рассказывает про правила и про то, что будет происходить на сцене в ближайшие полтора-два часа.

То есть, зритель с самого начала подготавливается к тому, что на сцене будут появляться молодые местные комики и проверять свои новые шутки. Конечно, есть какой-то процент зрителей, которые все равно после мероприятия скажут, что "было не так хорошо, как в прошлый раз, когда приезжал тот-то с ТНТ". Ну так в этом и суть, поддерживать местных ребят, чтобы они в один момент стали "этими с ТНТ", это к примеру, естественно. У каждого своя дорога.

Глобально, дело во времени. Продолжительно что-то качественно делая, ты, тем самым, прививаешь зрителям культуру данного времяпрепровождения. И, параллельно с этим, уровень местных комиков обязательно растет. Благодаря этому симбиозу развивающихся комиков и зрителей, через какое-то время, на выхлопе, мы и сможем получить хороший качественный продукт.

- Если сравнивать русскоязычный эстонский и латвийский стендап, то какой более культурный? Где выше уровень по твоим личным обозрениям?

- Он разный. Даже в Латвии уже есть порядка 4-5 разных Stand Up объединений. И каждое из этих объединений работает на свою аудиторию. И тут важный момент, наверное, нельзя так градировать это все как "латвийский", или "эстонский" стендап. Это не командное соревнование, где сборная Латвии соревнуется со сборной Эстонии. Тут выступают личности, где каждый сам за себя. Поэтому, даже внутри одного объединения комики разные и нельзя их приравнять к одному знаменателю.

Разница лишь в том, что в Латвии на русском языке комедии уже развиваются пять лет, а в Эстонии это более-менее только начинается.

- Cтендап на эстонском и русском языках может проходить в рамках одного шоу?

- Как мне сказали таллиннские товарищи, что, скорее всего, нет. Потому что существует определенный существенный процент русскоязычных, которые не совсем знают эстонский и эстонцев, которые не знают русского.

В Латвии с этим попроще, 80-90 процентов нашей аудитории понимают, помимо русского, латышский и английский и на открытых вечерах в Риге можно выступить на одном из трех языков.

- Какого возраста аудитория к вам приходит?

- Если взять ядро, то основная масса - это будет от 23 до 38 лет, а если брать более расширенную статистику, то от 20 до 45 лет.

- Сколько лет вашей организации?

- В Латвии мы существуем уже шесть лет.

Не ходи к психотерапевту, ходи к стендап-комику

Сдендап - это, по своей сути, эмоции. Эмоции счастья, любви, ненависти. Желание обратить внимание на какую-то жизненную ситуацию. А когда ты получаешь реакцию зрителя на свой монолог, то это даже можно назвать психотерапией, - утверждает Антон.